Cruce entre la Cámara de estaciones de servicio y el sindicato por una protesta

Hubo un fuerte cruce entre los miembros de la Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustibles y Afines de Salta (CESECA) y los trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages y Playas de Estacionamiento de Salta ( SOESGyPE) por una protesta que realizaron estos últimos en la estación de servicio Yala Combustibles S.R.L, ubicada en la zona norte de la capital salteña.

El viernes pasado, un grupo de trabajadores se apostó alrededor de la estación, ubicada sobre la avenida Constitución y Dr. Sansón, con carteles, banderas y portando gorras que decían que "la empresa no paga los sueldos como corresponde a sus empleados".

Además, distribuyeron folletos que rezaban: "los trabajadores, desde hace mucho tiempo son objeto de severas irregularidades laborales por parte de la patronal".

También, aseguraba que "el reclamo en nada obstaculiza el normal desenvolvimiento del giro comercial de la empresa y busca dar visibilidad al mal pago de sueldos, percibiendo a la fecha un monto total de 220 mil pesos, cuando se tendría que estar ganando más de 400 mil pesos".

Tras la protesta, la comisión directiva de la Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustibles y Afines de Salta (CESECA) emitió un comunicado en el que manifestó su repudio a las acciones llevadas a cabo por personal del SOESGyPE.

En la misiva aseguran que las acciones fueron contra la estación de servicio Yala y que implicaron el bloqueo de sus accesos valiendose de conductas violentas e intimidatorias, poniendo en riesgo las fuentes de trabajo del personal que se desempeña en la mencionada boca de expendio y afectando la seguridad pública.

"Por ello intimamos al cese inmediato de esta metodología de protesta e instamos al sindicato a ceñirse al marco legal vigente en respeto de las normas y de la sana convivencia".

"Fue una protesta pacífica, no una toma"

Al ser consultado por lo ocurrido, el secretario gremial de SOESGyPE, Fabricio Pintado, respondió "lo que se hizo fue una protesta, no una toma de la empresa, sino una protesta pacífica donde nosotros si dejábamos cargar GNC a los clientes. Simplemente queríamos informarles a ellos, a la sociedad que en esa empresa no se pagan los sueldos como corresponde".

Y añadió: "el personal está por debajo de la escala salarial y aparte de eso tienen personal registrado media jornada cuando los hacen trabajar jornada completa y les abonan por media. También tienen personal en negro".

Mencionó que en la estación de servicio hay siete empleados registrados que trabajan 8 horas en turno rotativos, con 6 descansos al mes y que el resto del personal está en negro. En total son más de 10 trabajadores. "Un sueldo escala de ahora, en enero, que van a percibir en febrero, con la antigüedad que tienen algunos de los compañeros tiene que estar, sin contar todos los adicionales, lo que es básico, asistencia, manejo y antigüedad, en 515 mil pesos, y están ganando solamente 220 mil pesos", indicó.

Aseguró que desde el sindicato vienen denunciado hace tiempo la situación. "Seguimos todos los pasos legales. Hicimos inspecciones desde el sindicato, con la Dirección de Trabajo y con la Federación", sostuvo Pintado.

Y recalcó que en julio de 2023 fue una de las últimas inspecciones durante la cual desde la estación se comprometieron, por medio de un acta acuerdo a abonar todo lo que se le debía al personal y a regularizar los sueldos.

"Sin embargo, no recibimos respuesta. Los compañeros siguen cobrando por debajo de la escala, aparte les hacen hacer tareas que no corresponden de un operario de playa, no les dan los uniformes, no les pagan los adicionales por convenio entonces un destrato, ya es directamente una injuria contra la persona y su familia", hizo hincapié.

Y agregó: "para peor, hoy en día se agrava todo por la situación económica. El GNC aumenta, todo aumenta pero los sueldos no".

Anticipó que los trabajadores solicitarán una audiencia para una mediación.

"Sino ya tendríamos que ir a un paro y ahí si habría quite de colaboración de los empleados", dijo.

Expresó: "lo que nosotros no entendemos es el por qué del comunicado de la Cámara repudiando algo que nosotros no hicimos porque en ningún momento fue una toma de la empresa. Habla de acciones violentas, intimidatorias que no ocurrieron. En realidad lo que hacen con esto es promover la competencia desleal entre las mismas empresas porque tenemos empresas de alrededor que pagan bien los sueldos entonces es permitirle a la misma empresa que directamente se burlen del personal y de los mismos empresarios colegas".

Y señaló que en el lugar hay otras irregularidades. "Aparte del manoseo al personal y todo, tienen un taller de chapa y pintura a cinco metros de los surtidores de GNC con el peligro que eso conlleva para toda la vecindad y sociedad".