Caputo anunció el retiro del capítulo fiscal de la ley ómnibus para que aprueben el resto

En una sorpresiva conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, anuncio el retiro de uno de los puntos más discutidos de la ley ómnibus por parte de legisladores y gobernadores, como es el "capítulo fiscal".

El titular de la cartera de Hacienda manifestó que "hemos decidido retirar el capitulo fiscal de la ley de bases, de manera de facilitar y acelerar su aprobación".

Se trata de capítulos que incluyen las retenciones, uno de los puntos que más resistencia cosechaba entre legisladores y gobernadores, y también del proyecto de volver a gravar con Ganancias a unos 800 mil trabajadores.

"Esto va a acelerar los tiempos" para la aprobación del proyecto, confió el ministro de Economía.

Detalló que ese capítulo que se retira contiene cinco medidas: "El blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias y las retenciones". Y adelantó que también podría postergarse otro foco de conflicto: "Puede incluir también el cambio de la fórmula jubilatoria. Eso es lo que se retiraría".

A su vez, consideró que con esta medida "de alguna manera va a acelerar los tiempos, facilitar la situación de legisladores y gobernadores, que defendían los intereses de sus provincias y compartimos eso, pero de ninguna manera vamos a dejar el compromiso de buscar el déficit cero y el equilibrio fiscal".

"Lo que no queremos es que por este capítulo fiscal se demore algo que consideramos necesario y urgente que queremos mostrarle al mundo, los ojos del mundo están puestos en este cambio", aseveró Caputo.

El ministro dijo que el proyecto de ley tiene dos capítulos: "Uno con más de 500 artículos que implican un cambio estructural en el país, regulatorio, que es lo que va a sentar las bases para que el país pueda crecer y desarrollarse los próximos 20 años. Y hay un capítulo fiscal, para llegar a déficit cero".

"Evaluaremos nuevas medidas y trataremos de consensuarlas con los gobernadores y legisladores, este es un gobierno que escucha, a alguno le puede parecer raro, pero tuvimos reuniones y coincidimos con los reclamos, alguno lo interpretó como una pelea, pero cómo no voy a entender a algún gobernador que trata de proteger los intereses de sus provincias", agregó respecto del principal anuncio de esta tarde.

Caputo: "Voy a asumir en Infraestructura"



Por otro lado, Caputo prometió que "si cumplimos con el déficit cero, vamos a dejar de tener problemas de inflación, problemas con los dólares", y luego se refirió al desplazamiento de Guillermo Ferraro como Ministro de Infraestructura, un puesto que tomará el propio titular de Economía. "Sí, voy a asumir en el área de Infraestructura", contestó.

A su vez, reiteró que "las medidas que vamos a tomar para reemplazar esos ingresos, estamos evaluando e implica un mayor ajuste para todos. Los argentinos hoy ya están haciendo ese ajuste, pero también es para la política, Nación y las provincias".

"Lo que dice esta reducción de gastos hoy tiene un sentido, lo que estamos haciendo va a resultar, esto no lo vamos a resignar, sabemos que es el camino, porque sabemos que la situación va a mejorar", insistió, luego aclaró: "No se sale en dos meses, si salir de 100 años de fracaso fuera fácil, más políticos del mundo harían populismo, no es fácil volver".

La aparición de Caputo había sido anunciada con una sola hora de anticipación por el Gobierno. Se produjo, además, al cabo de una semana en la que le gestión de Milei logró aprobar el dictamen de mayoría de la ley ómnibus en Diputados y en la que el ministro de Economía presionó fuerte a los gobernadores en la búsqueda de la aprobación de la ley la semana que viene en el recinto.