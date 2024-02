Cuidados de la piel en época de crisis

Las medidas más importantes



Hidratar la piel con una crema nutritiva

Colocarse protección solar

En lo posible tapar las zonas expuestas al sol con el uso de gorras y remeras mangas largas

Prevenciones a la hora de exponerse al sol

"Lo mas importante es tener en cuenta es la hidratación con mucha agua y antes de colocar el protector solar hay que poner una crema nutritiva en todo el cuerpo. En el caso de las personas calvas, también se recomienda que se coloquen en la cabeza. Cabe aclarar que el protector se usa por contacto o golpecitos, se pone en la punta de los dedos y se pasa por las partes que el sol alcance de el sol", explicó la dermatóloga.

Teniendo en cuenta que los protectores solares están caros, la profesional dejó que pueden usarse otras alternativas como cubrirse las zonas que estén expuestas al sol. "Siempre es bueno cubrirnos la zona de la piel, con la ropa, como la gente del campo o la que trabaja en las obras, en donde se ponen sombreros, remeras mangas largas. Es fácil, ellos nos enseñan, no solo por el golpe de calor sino también por la radiación que es muy fuerte", comentó Ruíz Morales.

"A la hora de salir al sol o una actividad al aire libre podemos protegernos con protector y taparnos o como cuando van al río, lo importante es usar ropa de algodón sobre todo para los chicos, en cambio en la pileta entramos, salimos y nos podemos volver a proteger. Es conveniente que la madre, o quien esté a cargo, le diga al niño en que horario puede entrar al agua, ya que si entra desde las 10 hasta las 16 y el chico se va a incinerar porque hay mucha radiación infrarroja".

Qué protectores se recomiendan

Según la médica, se recomiendan dos tipos de acciones, ya que el protector no actúa solo químicamente sino que también físicamente.

"Siempre varía según la edad del paciente, el tipo de piel que tenga y la zona expuesta. Generalmente se trabaja con un factor de protección arriba de 50. Los deportistas o jóvenes que están expuestos al sol usan ese tipo de protector, pero con otras características, por ejemplo algo que no asfixie la piel, no lo haga transpirar y no le ponga la piel brillosa. En los niños y también en los adultos mayores a 60 años, el cuidado más importante son los costados de las orejas, el dorso de los pies y la nariz.", dijo la dermatóloga.

Según Luisa, el protector no impide o cura, lo que hace es ayudar a esa piel que, si tiene alguna información de transformarse, retrase la aparición. Cabe aclarar que una piel herida no se defiende de la misma manera que la parte que no lo está.