Piden ayuda para alimentar a 250 familias de San Javier

La crisis económica que se vive golpea fuertemente a los que menos tienen. Es el caso del asentamiento "San Javier", ubicado en la zona sudeste de la capital, donde habitan más de 300 personas en condiciones de extrema vulnerabilidad y expuestos a la contaminación. Allí, hace tres años un grupo de vecinas decidieron unirse y, con el apoyo de Cáritas Argentina y de la Municipalidad, abrieron el comedor "Las Morenas" para brindarles un plato de comida a esas familias.

Jessica Lamas, vecina encargada del comedor, contó que fue creado a partir de la necesidad de los vecinos, quienes recurrentemente solicitaban lo básico: comida. Expresó: "La anterior gestión nos facilitaba el pan, mercadería, verduras y otras cosas necesarias para cocinar. Nos preocupa que hace más de tres semanas no contamos con este importante apoyo para darle de comer a más de 250 familias".

Agregó: "Lamentablemente y con la crisis que estamos viviendo, el comedor está cerrado. El 30 de diciembre se acercó el actual intendente y le pedimos que por favor vea el tema de la comida, ya que son más de 180 niños los que están sufriendo por la extrema pobreza que se vive aquí. Por el momento no tuvimos ninguna respuesta. Le pedimos por favor al municipio que tengan consideración de nuestra necesidad, el hambre no espera los tiempos de los políticos".

Recuperar el apoyo

Carina Santos, vecina y voluntaria del comedor, relató: "Nosotros normalmente cocinamos dos veces por semana para las familias del asentamiento y también para los chicos que están en situación de calle cerca del vertedero".

Agregó: "Antes podíamos brindarles pan, comida y hasta un pequeño postre. Nuestra realidad es muy cruda. Estamos en medio de la contaminación del basural y no lo elegimos, nos tocó, no nos quedó otra alternativa. Es triste que no nos den una respuesta, no sabemos qué decirles a los chicos que vienen y nos piden comida. Vemos que los precios suben y no se llega a fin de mes, a duras penas pasamos las fiestas. Esperamos que tengan algo de sensibilidad y nos vuelvan a dar apoyo".

El asentamiento San Javier



El asentamiento "San Javier" existe hace poco más de 3 años en la zona sudeste de la ciudad de Salta. El número de familias en el lugar fue creciendo exponencialmente. Según detallaron, muchos se asentaron allí por no poder afrontar el precio de los alquileres o vivir en situación de hacinamiento. Al tratarse de un sector no habitable (por encontrarse a metros del vertedero San Javier), no cuenta con los servicios básicos como luz, agua, cloacas y seguridad.