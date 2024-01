El ministro del Interior, Guillermo Francos, le envió hoy un mensaje a los diputados y senadores que plantearos sus dudas y críticas a la Ley Ómnibus que el Ejecutivo envió al Congreso para debatir en sesiones extraordinarias, y afirmó: “ No tenemos tiempo, si nos ponemos a discutir una ley que nos lleve todo el año, no entra un peso más a la Argentina, no invierte nadie, y tenemos necesidad de inversiones, sino para todo”.

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario cuestionó el paro general de la CGT y pidió "dejar gobernar" a Javier Milei: “Hay necesidad y urgencia, hay que sacar la norma rápido, que permita influir en la economía argentina, que se den señales claras de que estamos cambiando”.

“Esta es la oportunidad de cambio, dejen gobernar al presidente Milei, que ha ganado legítimamente una elección; todavía no cumplió un mes en el gobierno y ya tiene un paro, y quieren demorarle una ley”, señaló, y completó: “Estamos haciendo un esfuerzo por tener la ley con media sanción en el mes de enero”.

"Meses difíciles": la expectativa del Gobierno con la inflación

En un tramo de la entrevista, fue consultado sobre la inflación que se dará a conocer esta semana por el INDEC del mes de diciembre y la expectativa para enero. Sobre ese punto, Francos afirmó: "Sabemos que vamos a tener unos meses difíciles pero el esfuerzo se va a ver. Hay una voluntad del pueblo argentino de hacer las transformaciones".

Ley ómnibus: la próxima semana será clave para su aprobación

El oficialismo en la Cámara de Diputados convocó para la semana próxima a la primera reunión informativa conjunta sobre el mega proyecto de Ley Ómnibus de reformas y desregulaciones.

En tanto, Milei envió ayer al Senado de la Nación el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía y abre la puerta a privatizar empresas públicas.

La medida será tratada por el Poder Legislativo durante los próximos 10 días hábiles, una vez que quede conformada la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Fuente: Ámbito.com