Los Reyes Magos hicieron una caravana de ilusiones en la Quebrada del Toro

"Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra", reza el evangelio según Mateo.

Cada enero, la noche del 5 al 6, se renueva la magia del cuento milenario de Melchor, Gaspar y Baltasar, los reyes que reparten regalos a los niños. Esta entrañable festividad tiene su origen en la Biblia. En la tradición cristiana, los Reyes Magos eran los nobles peregrinos procedentes "de Oriente" que siguieron una estrella como guía milagrosa hasta Belén, donde rindieron homenaje al Niño Jesús, el rey de los judíos. (Mateo 2: 1- 12).

Dos milenios pasaron y la necesidad de esta ilusión crece en los corazones de los niños y también de los "grandes" que alguna vez escribieron la cartita, juntaron el pasto para los camellos de los reyes y les pusieron agua, sin olvidarse de dejarles tres vasos o copas con bebida y comida para los cumplidores de sueños.

En la Quebrada del Toro, donde todos los niños viven con asombrosa humildad en sus solitarias comunidades, fue el sacerdote Sigfrido Moroder, conocido por todos como "Chifri" (fallecido en 2011), quién llevó por primera vez a los Reyes Magos a visitar sus hogares y sorprenderlos con esta tradición cristiana, también a ellos.

Ayer, miembros de la Fundación Alfarcito, creada por el Padre Chifri, organizaron una gran caravana para alegrar a los chicos de los cerros del Toro. "Una gran cantidad de amigos se sumaron a esta acción solidaria. Llegamos bien temprano al Paraje de Las Cuevas, al ver a los tres Reyes Magos muchos niños y padres se congregaron en proximidades de la capilla. Allí se entregaron juguetes y se organizaron juegos, bailes y rondas", detalló Carlos Figueroa, vocero de la Fundación.

Agregó: "Continuamos viaje hasta Santa Rosa de Tastil, pero en la ruta nos detuvimos en las casas donde encontrábamos pequeños que nos saludaban, allí les dejábamos golosinas, juguetes y zapatillas. En Tastil repetimos la actividad de parar y regalar, aquí pudimos jugar con barriletes y también sorprendimos con regalitos a los abuelitos que se encontraban disfrutando del hermoso día próximo a la capilla".

Al llegar a El Alfarcito, "tuvimos un momento de oración en la capilla, saludamos a nuestro querido Padre Chifri, ya que allí descansan sus restos y pedimos su bendición para continuar con su legado. Luego continuamos viaje hasta el paraje de Gobernador Solá. Al llegar parecía que no había nadie, pero la música y las bocinas de los vehículos hicieron que en poco tiempo el desierto se llenara de niños que nos recibieron con alegría y sorpresa. Jugamos con ellos y les entregamos regalos", señaló Carlos.

El vocero de la Fundación dijo: "Continuamos la marcha por la ruta, parando en las casas donde sorprendimos a los más pequeños, las caritas se llenaban de felicidad al ver a los mágicos reyes y sus amigos. Volvimos luego de una jornada maravillosa, donde con poco hicimos felices a los niños y nosotros regresamos con los corazones llenos de alegría. Sabemos que en cada lugar a donde llegamos nos acompañó Chifri con su cuatriciclo (el "Burro Rojo") vestido de Baltasar, tal como solía presentarse para alegrar y sorprender".

Los reyes de los "grandes"

La edad no debe impedir que la ilusión de los Reyes Magos se pierda. Y no es ridículo. Con los años, los Reyes Magos llegan a la vida de otras formas: "Benditos sean los que llegan a nuestra vida en silencio, con pasos suaves para no despertar nuestros dolores, no despertar nuestros fantasmas, no resucitar nuestros miedos.

Benditos sean los que se dirigen con suavidad y gentileza, hablando el idioma de la paz para no asustar a nuestra alma.

Benditos sean los que tocan nuestro corazón con cariño, nos miran con respeto y nos aceptan enteros con todos nuestros errores e imperfecciones.

Benditos sean esos iluminados que nos llegan como un ángel, como colibrí en una flor, que dan alas a nuestros sueños y que, teniendo la libertad para irse, escogen quedarse a hacer el nido cerca nuestro.

La mayoría de las veces llamamos a estas personas, amigos".