Azucareros advierten la muerte de la industria con el decreto y ley omnibus de Milei

“Los que elaboraron esto no saben nada de federalismo, ni de este tipo de industria. Tanto en el azúcar como en el bioetanol hicimos inversiones millonarias y vamos a perder todo, con el agravante que miles de personas quedarán sin trabajo” dijo.

Y convocó a gobernadores y legisladores del NOA a “pelear por su gente”.

“La normativa no tiene sentido y no bajará la inflación. Si yo pago los impuestos, doy mano de obra, invierto, soy buen alumno, porque me van a castigar?” se preguntó Rocchia Ferro por Radio Salta.

A su turno el ministro de la producción Martín de los Ríos brindó detalles de la reunión entre el gobernador de la provincia Gustavo Sáenz y el ministro del interior de la nación Guillermo Francos para tratar la problemática.

“Queremos enriquecer la propuesta con nuestra experiencia de provincia azucarera”, dijo De los Ríos.

El funcionario no coincidió con el panorama planteado por Rocchia Ferro, sobre el fin de la actividad con el avance de las modificaciones que planteó el gobierno de Milei.

“No creo que sea para tanto" dijo -en relación a la posibilidad de muerte absoluta de la industria del azúcar y los biocombustibles-”, indicó.

Sobre los biocombustibles, esto dijo finalmente De Los Ríos, por Radio Salta.