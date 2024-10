Para Lilia Lemoine, Villarruel “ya es la peor vicepresidenta de la historia”

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine cargó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel a la que catalogó como “la peor vicepresidente de la historia”, en el marco de las constantes diferencias que mantiene con el Poder Ejecutivo.

La legisladora cercana al presidente Javier Milei cuestionó el homenaje que realizó la titular del Senado a la expresidente María Estela Martínez de Perón en el Senado, donde colocó un busto de la expresidenta en el lugar en el que estuvo ubicado el de Néstor Kirchner.

Luego de que una usuaria criticara a Villarruel por su reivindicación a Isabel, Lemoine planteó: “Te banco. Va juntando porotos la vice”.

“Hace rato se decidió. Ya es la peor vicepresidente de la historia. Peor que el Chacho. Porque el Chacho no llegó colgado de las bolas de Delarua...”, concluyó la libertaria.

No es la primera vez que la además maquilladora del mandatario la critica. La vice cosechó varios enemigos en el espacio por mantener agenda propia, diferenciada a la que lleva Casa Rosada, y por desautorizar al Gobierno en temas de interés, como el acuerdo con Gran Bretaña y las críticas a Francia en el marco de los festejos de la Selección Argentina por la Copa América.

La decisión de homenajear a la exmandataria peronista generó ruido en la administración libertaria, incluso el jefe de Estado tomó distancia del suceso. "Yo no lo hubiera hecho", planteó en una entrevista, y argumentó: "Para mí el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres. Todo lo contrario. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales".