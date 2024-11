Denunciarán a Trasnoa por un corte de luz en Orán

El fin de semana se registró corte en Orán desde las 5:00 de la tarde hasta la madrugada del día siguiente por falta de infraestructura y falta de control.

“Son empresas que están obligadas a informar. Cuando las fallas son de Trasnoa no hay ni acceso a reclamo o queja. Creo que es el momento que actuemos todos: funcionarios, legisladores provinciales y nacionales. El problema no es solo el corte, el problema es cuando no invierten”, enfatizó en el programa El Mediodía de Radio Salta.