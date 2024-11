Milei buscará firmar un acuerdo de libre comercio con EEUU cuando asuma Donald Trump

El presidente Javier Milei sostuvo hoy que su administración puede "avanzar en mayores acuerdos comerciales con Estados Unidos", a partir de la victoria electoral del republicano Donald Trump, "de la misma manera" en que avanzó "fuertemente con China".

En declaraciones a Radio Rivadavia, Milei sostuvo que "efectivamente" buscará avanzar en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

A su vez, dijo que en su conversación con el mandatario electo conversaron sobre "volver a hacer a América grande de nuevo", al citar el conocido eslogan de campaña del líder republicano.

Milei señaló que el intercambio telefónico del martes con Trump fue "muy agradable" y que duró "11 minutos".

"Hablamos de que hayan sido derrotados los wokes es una gran noticia para los Estados Unidos. Cuando yo planteé estas cosas estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Trump me dijo que me va a acompañar y que yo era su Presidente favorito. Me hizo sentir muy honrado", sostuvo sobre la charla telefónica.

Consultado sobre si ya abordó con Trump la posibilidad de asistencia económica para la Argentina, Milei respondió: "No hemos hablado todavía esos temas porque tienen otros carriles. Lo que sí está claro es que el gobierno electo esta más cómodo trabajando conmigo que con otros gobiernos".

"Esperamos que la administración de los Estados Unidos nos apoye para seguir negociando con el FMI", confió.