Harán exámenes de Papanicolaou a personas de la comunidad LGBTIQ+

El Ministerio de Salud Pública, a través del área de Diversidad Sexual, hará exámenes de Papanicolaou y ecografías ginecológicas a personas de la comunidad de Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer y de otros colectivos (LGBTIQ+).

La campaña busca diagnosticar -precozmente- el cáncer cervicouterino en personas que tengan útero, entre 21 y 65 años, más allá de su orientación sexual e identidad de género. La actividad es gratuita y no requiere de turno previo.

Para realizarse el estudio, es importante que la persona no este menstruando, que no haya tenido relaciones sexuales en las últimas 48 horas y que no haya utilizado óvulos o cremas vaginales en las 48 horas previas al examen.

Las prestaciones se llevarán a cabo en las siguientes instituciones sanitarias:

·Centro de salud Nº 17, de barrio San Remo: martes 19, en el horario de 14 a 17.

·Centro de salud Nº 9, de barrio Lavalle: martes 19 y jueves 21, de 14 a 17.

·Centro de Salud Nº 54, de barrio San Ignacio: viernes 22, en el horario de 8 a 16.

·Centro de Salud Nº 62, de barrio Sanidad: lunes 25 y miércoles 27, de 14 a 17.

·Centro de Salud Nº 28, de barrio Asunción: martes 26, en el horario de 14 a 17.

·Centro de Salud Nº 55, de barrio 17 de Octubre: martes 26, de 14 a 17.

·Hospital Señor del Milagro: miércoles 27, en el consultorio de Medicina Familiar, de 8.30 a 12.

Sobre el estudio

El Papanicolaou es un examen que puede ayudar a detectar y prevenir el cáncer de cuello de útero.

Durante el procedimiento, se toman células del cuello uterino, la porción final, inferior y estrecha del útero que se conecta con la vagina. Las células son analizadas para ver si son cancerosas o precancerosas. La prueba de Papanicolaou es una manera eficaz de detectar el cáncer en forma precoz, cuando es más fácil de tratar.

Respecto a la ecografía ginecológica, es una técnica de estudio por imágenes no invasiva que, mediante ultrasonidos, permite examinar sin daño alguno, los genitales internos de la mujer.