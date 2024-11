Piden contención y diálogo para prevenir nuevos suicidios de policías “Se debe contener a los uniformados, brindarle la oportunidad de hablar de sus problemas, sin que tengan miedo de ser castigados. Hay que recordarles que son seres humanos y que no están en la policía para obedecer órdenes, sino para servir” dijo por Radio Salta, el ex jefe policial Gilberto Pereyra. El comisario retirado y ex funcionario municipal alertó sobre la salud mental de los integrantes de la fuerza.