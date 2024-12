El Coro Black Salta llega al Teatro Municipal

La Municipalidad de Salta a traves de la Agencia de Cultura Activa invita a la comunidad a disfrutar del show del Coro Black, tendrá lugar en el Teatro Municipal.

Se trata de una agrupación vocal de 30 personas aproximadamente, que canta Música AFRO-AMERICANA (Soul, R&B, Funk, Gospel, Disco, etc.). Único en el Norte del país y parte de los Coros Nacionales del tipo Góspel.

El proyecto nació en 2021 y el repertorio es mayormente en inglés, con hits de artistas consagrados como Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown, Amy Winehouse, Bruno Mars, Pharrell Williams, Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder y Michael Jackson, entre otros.

El Coro cuenta con cuatro cuerdas: Barítonos, Tenores, Mezzosopranos y Sopranos. Integrantes: Agustina García, Alejandra Didziulis, Álvaro Morales, Álvaro Rosales, Ariana Ontiveros, Camila Pardo, Carolina González, Cecilia Silveira, Cristian Guanca, Diego Brito, Fabricio Romero, Facundo López, Gabriela Zárate, Griselda Medina, Javier Mamaní, Jimena Legorburu, Joaquín Chocobar, Judith Meza, Karina Rueda, Luciana Del Carlo, María Pía Aragón, Martina Castro, Paula Pereyra, Rebeca Ibañez, Rocío Aparicio, Rocío Ortega, Romina Serna, Santiago Quiroga, Velén Amarilla y Victoria Argañaraz.

La velada musical se realizará el viernes 27 de diciembre en el teatro del Centro Cívico Municipal, Avda. Paraguay 1240, con entrada libre y gratuita. Será una propuesta diferente en el ámbito cultural salteño.

El público disfrutará de un show especial, íntimo y acústico, que contará con una banda de músicos en vivo. Las canciones interpretadas serán clásicos de varias épocas como, por ejemplo: “Fanky” (Charly García), Celebration (Kool and the Gang), El amor después del amor (Fito Páez), I feel Good (James Brown), La luna (Ahyre), Rolling in the deep (Adele) entre otras.