Evo Morales dice que Arce perderá en 2025

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) auguró ayer la derrota electoral del presidente del país, Luis Arce, en los comicios generales de 2025 y volvió a acusar al Gobierno de haber pactado la prórroga de los magistrados del poder Judicial a cambio de que inhabiliten su candidatura.

En un programa radial, Morales aseguró, aunque sin pruebas, que Arce "garantizó" la prórroga de los magistrados "hasta el 2027 a cambio de la inhabilitación de Evo a la candidatura".

Según el líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), Arce piensa que puede ser reelegido en 2025 si él no es candidato. "Perdone que me adelante, viendo lo que está pasando ahora, el Lucho (Arce) por más que sea candidato del MAS-IPSP no va a ganar las elecciones. Está engañando al pueblo, a la gente que le sigue", sostuvo.

A su juicio, el Gobierno de Arce está "de bajada" por problemas económicos como la falta de dólares que persiste desde el año pasado y la escasez de combustibles que se registró por los recientes bloqueos de rutas que los seguidores de Morales hicieron en protesta por las elecciones judiciales.

Arce y Morales están distanciados desde 2021 y las diferencias se profundizaron tras el congreso nacional del MAS celebrado en octubre pasado.