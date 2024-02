Cristina Fiore cruzó a Manuel Adorni por sus dichos sobre los sueldos de la educación

Luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirme que el Gobierno no enviará los fondos para los sueldos y programas educativos que adeuda la Nación a las provincias, la ministra de educación de la provincia de Salta, Cristina Fiore, salió al cruce.

Los dichos de Adorni

“En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”, dijo Adorni. Esto generó el enojo de Fiore, que lejos de quedarse de brazos cruzados, le respondió a través de X, donde aseguró que va a recurrir a todos los formatos legales y políticos para revertir esta medida nefasta para el futuro de los Argentinos.

La respuesta de Fiore

"El vocero presidencial confirma la decisión del presidente Milei de la pérdida de mas del 15% del salario docente, en conjunto con la suspensión de los programas alimentarios escolares, entre otros programas nacionales. Vamos a recurrir a todos los formatos legales y políticos para revertir esta medida nefasta para el futuro de los Argentinos!! Muy triste que el ajuste lo paguen los docentes, los chicos y no la casta...", reza el mensaje de la ministra de educación salteña.

El vocero recalcó que los salarios “dependen de los gobernadores”, por lo que precisó que “cada jurisdicción es libre de pactar el salario que desee”. “Los docentes de la Argentina dependen de las provincias y la Ciudad, están en libertad de pactar el salario que pretenden o que consideran justo para iniciar las clases”, indicó.

Mientras que días antes, Fiore en una entrevista con El Tribuno que "el enojo del Presidente no se puede traducir en un perjuicio para los docentes y la educación".

También reconoció la difícil situación que atraviesa el país y expresó: "La idea es que tengamos una presencia y un diálogo constante con el equipo directivo, solucionando lo que se puede en este contexto".