La disputa entre el presidente Javier Milei y los gobernadores del interior sumó esta tarde un nuevo capitulo en la inauguración de la circunvalación noroeste, donde Gustavo Sáenz mandó un claro mensaje de lucha.

"Esta obra es histórica y era necesaria, y la hicimos con fondos propios sin pedirle nada a nadie, con empresas y mano de obra salteña. Que orgullo para los salteños poder decirles a aquellos con una visión centralista que nosotros también podemos, con nuestros recursos siendo bien utilizados porque somos una de las pocas provincias con equilibrio fiscal", indicó el gobernador.

Sin embargo, su discurso fue subiendo en intensidad cuando llegó la hora de recordar la historia de Salta y su influencia en la gesta independentista. "Les quiero decir a aquellos que piensan que la Argentina empieza y termina en la General Paz que hay un norte, y que hay gauchos que pelearon por la independencia. Aquí empezó la patria y fueron esos gauchos quienes no les permitieron a los realistas que ingresen al territorio, es por eso que no nos vamos a arrodillar ante nadie", aseveró.

Y agregó: "Acá no hay traidores ni mentirosos, acá hay hombres de bien que están pagando las consecuencias de muchos que se enriquecieron y se llevaron la plata a otro lado. Búsquenlos a ellos, persíganlos a ellos".

Injusticias

Sáenz manifestó que el ajuste lo están pagando los argentinos de bien, entre ellos los jubilados. "Ellos son los que peor la están pasando. Cobran 100 mil pesos, no tienen para los medicamentos y tienen vergüenza de pedirle a sus hijos porque también la están pasando mal", indicó.

"Estas injusticias no son de ahora con el norte provincial, son desde que nació la patria. Señor presidente, tiene la oportunidad histórica de darles las mismas oportunidades a todos los argentinos. Que no haya argentinos de primera o de segunda. Que no haya argentinos subsidiados de la Capital Federal que pagan tres veces menos que los de cualquier otra provincia. Pagamos la luz y el gas tres veces más caro ¿Cómo van a venir las industrias para instalarse al norte si no les podemos brindar las mismas posibilidades que el centro del país?", señaló.

Para finalizar, Sáenz aseveró: "Vamos a defender a los maestros en su lucha, porque el fondo de incentivo docente fue un logro de ellos de hace muchos años. Los subsidios transporte siempre se distribuyeron de forma desigual, más del 80% para AMBA y el resto que se lo repartan entre las provincias. Este gigante dormido que es el norte se va a despertar, y se va a poner de pie y no de rodillas. Para decirle a los de Capital Federal que se levanten del escritorio y vengan a conocer las necesidades de los salteños y de los del norte de la patria. Acá hay gauchos que no se arrodillan ante nadie".