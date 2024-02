Tener Asperger no implica discapacidad intelectual ni padecimiento mental

El 18 de febrero es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. La Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un trastorno generalizado del desarrollo infantil, con consecuencias en el desarrollo social, emocional, y en la conducta del niño, que se inscribe dentro de los trastornos del espectro autista (TEA).

Aún existe un significativo desconocimiento, por parte de la sociedad en general y de algunos profesionales, sobre las características de este síndrome. Es importante tener claro que no es una enfermedad mental ni una discapacidad intelectual.

Se trata de un trastorno del neurodesarrollo, que implica unos niveles de inteligencia en la media y un buen nivel de lenguaje, pero también grandes alteraciones en la comunicación y comprensión social, que se manifiestan en:

*comportamiento rígido

*intereses restringidos

*dificultades para comprender las reglas sociales y el lenguaje no formal.

Por ello, se dice que el síndrome de Asperger es, fundamentalmente, una discapacidad social, ya que es en este ámbito donde se generan diversas barreras para la participación de las personas que lo tienen.

Signos del trastorno

Las personas con síndrome de Asperger suelen obsesionarse con un tema, elemento u objeto, ignorando todo lo demás que ocurre a su alrededor, aunque son capaces de acercarse a otras personas.

*Muchas de estas personas sobresalen en matemáticas y ciencia.

*Pueden tener un grado de inteligencia normal, o incluso superior.

*Tienen, por lo general, muy buena memoria para recordar hechos, figuras, fechas, datos.

El niño que presenta leves signos, a menudo resulta no diagnosticado y puede ser tomado simplemente como raro o excéntrico.

Lo que puede parecer un mal comportamiento, con frecuencia es el resultado de la inhabilidad para comunicar sus frustraciones y ansiedades. Estas personas necesitan ser tratadas con amabilidad, paciencia y comprensión.

*Se sabe que el síndrome de Asperger afecta mayoritariamente a los varones.

*En las mujeres, el diagnóstico suele darse de manera más tardía, debido a que los signos en ellas son menos visibles.

Un niño o adolescente con síndrome de Asperger requiere terapia psicológica que le ayude a manejar sus emociones, comportamientos y obsesiones, para integrarse adecuadamente a la sociedad.

La consulta profesional puede efectuarse en hospitales y centros de salud que dispongan de servicio de Psicología.

Señales de alerta

*Dificultades para la interacción social. Relaciones sociales limitadas.

*Desean relacionarse, pero no saben cómo hacerlo.

*Suelen tener intereses y actividades restringidas, rígidas, sistemáticas y repetitivas.

*Tienen intereses muy concretos sobre los que acumulan mucha información y dedican mucho tiempo. Convierten a estos en el tema principal de sus conversaciones.

*Les cuesta adaptarse a los cambios, las situaciones novedosas o poco previsibles.

*Pueden ser extremadamente sensibles a algunos estímulos del ambiente, como ruidos, luces, olores, sabores.

*Algunas personas muestran retraso motor y torpeza en sus movimientos.

*Son muy literales: no suelen comprender los chistes o dobles sentidos.

*No suelen mirar a los ojos cuando hablan y realizan pocos gestos con el rostro.

*Les cuesta comprender expresiones faciales y gestos de los demás.

*Tienen dificultad para comprender las reglas sociales, como esperar turno, saludar, dar las gracias, guardar distancia al conversar.

*Algunas personas hablan mucho, en un tono alto y peculiar. Usan un lenguaje extremadamente formal y preciso, con un extenso vocabulario, que puede parecer pedante.

El Día Internacional del Síndrome de Asperger se estableció en recordación del natalicio de Hans Asperger, pediatra, psiquiatra, docente e investigador austríaco, nacido el 18 de febrero de 1906 en Viena.

Fue él quien se dedicó a estudiar desórdenes mentales, especialmente en niños, y describió este síndrome en 1944.