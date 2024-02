“Todos al cole”, por 3er semana consecutiva se instaló en los barrios de la ciudad

Por tercera semana consecutiva, la Municipalidad de Salta, junto a la Cámara de Comerciantes Unidos de Salta, instaló hoy un nuevo punto de venta de útiles e indumentaria escolar en el marco de la propuesta “Todos al cole”.

En esta oportunidad, el punto de encuentro fue en el CIC de San Benito, donde vecinos de la zona sudeste pudieron aprovechar las ofertas y promociones.

Desde primera hora de la mañana, a pesar de ser feriado provincial, se registró una gran concurrencia, muchos vecinos del barrio y alrededores pudieron completar las listas de útiles para el pronto inicio del periodo lectivo 2024.

“Agradecemos al Intendente por traer esta feria al barrio, nos facilita mucho. No tuve que ir al centro para poder comprar lo que necesitaba para que mis hijos comiencen las clases, pude aprovechar varias ofertas”, comentó una vecina de barrio San Ignacio.

“Si me facilita, no tengo mucho tiempo por mi trabajo, y hoy pude adelantar varias cosas que me faltaban de la lista. Encontré mochilas, delantales y algunos útiles a buen precio”, dijo Ester, una vecina de barrio Solidaridad que se acercó al lugar.

Como en cada punto de venta, se instalan espacios de hidratación para los vecinos.

La atención y venta al público se extenderá hasta las 20 horas.