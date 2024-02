Torres advirtió que todas las provincias patagónicas podrían cortar el petróleo y gas

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ratificó hoy su decisión de cortar el envío de petróleo y gas al país si el Gobierno nacional no le envía fondos coparticipables y adelantó que a esa medida se pueden sumar todas las provincias patagónicas. "Ya estamos cansados del destrato, de la agresión, de la violencia y de que se quieran llevar puestas a las provincias", apuntó contra la administración de Javier Milei.

El mandatario provincial denunció que el gobierno nacional está haciendo un "ahogo financiero adrede y extorsivo" y reiteró su advertencia de que suspendería los suministros de petróleo y gas si el Ministerio de Economía no le entrega sus recursos al territorio.

En una entrevista radial, el dirigente del PRO aseguró que está en contacto con el ex presidente Mauricio Macri, quien está colaborando con él: "Desde el momento uno está colaborando y tratando de tender puentes. Es frustrante ver que del otro lado no hay respuesta".

"Hoy en el gobierno se desconocen entre ellos, no hay nadie que sepa si lo que dicen es así o no. Nosotros lo que pedimos es simple: no pedimos un peso, solo respeto para las provincias", agregó.

"Luis Caputo miente"

Torres también aseguró que el ministro de Economía, Luis Caputo, "miente" sobre la deuda que mantendría su provincia con el Estado nacional. En sus redes sociales compartió un posteo de su vicegobernador, Gustavo Menna, titulado: "El Ministro miente descaradamente".

Además, apuntó directamente contra Javier Milei al afirmar que busca peleas inconducentes a través de las redes sociales: "Por Twitter son muy guapos, se animan a pelearse con Lali Espósito, pero yo no veo que den ninguna pelea para terminar con las verdaderas mafias".

Por otra parte, adelantó su encuentro con pares de la región: "Vamos a tener una reunión hoy a la tarde con todas las provincias patagónicas, vamos a tomar una decisión en conjunto. Ya estamos cansados del destrato, de la agresión, de la violencia y de que se quieran llevar puestas a las provincias. Hoy vamos a tener una deliberación y lo que decida Chubut lo vamos a tomar en todas las provincias patagónicas".

"Yo quiero que termine la pelea. No es contra mí. Hoy me tocó a mí, mañana será otro. Todos los días hay alguien nuevo para pelearse. Ante falta de resultados, lo que buscan es tener un chivo expiatorio", consideró Torres sobre el cruce virtual con el jefe de Estado.

Allí reveló un mensaje que le llegó anoche del viernes tras la publicación de su comunicado: "Me mandaron un ultimátum: ‘Vamos a sacar los tanques a las redes si no paras’, decía. Estos pibes están locos".

El mandatario provincial explicó que la amenaza se la mandó gente del gobierno a un amigo de él, que se lo reenvió de manera privada. "Fue como diciendo o te callas la boca o te mandamos los trolls por Twitter", concluyó.