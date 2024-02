En medio de la puja entre Milei y gobernadores, Sáenz le pidió consenso al Presidente

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se encuentra en Buenos Aires y este lunes por la tarde fue invitado al programa de Eduardo Feinmann en La Nación+, en donde habló de todo: desde el pedido de consenso al presidente Javier Milei tras la puja de este con los gobernadores, al cobro de los servicios de salud a los extranjeros.

Feinmann le preguntó si es que se sintió insultado y el mandatario salteño respondió: "Han sido meses de recibir agresiones constantes a todos los gobernadores" y agregó que esta crisis que vive la Argentina con una grieta que sigue sin cerrarse "se puede resolver sin insulto entre todos. Se necesita madurez política".

El gobernador de esta provincia indicó que apoya a Milei en varias de sus medidas, pero no en sus formas. "La gente espera una solución a este problema. Argentina tiene una oportunidad inmensa ante el mundo. Si no hay equilibrio económico e institucional, aquel que quiera invertir no lo va a hacer. Es una oportunidad que no debemos perder".

El apoyo a Torres

Sobre el conflicto entre el mandatario nacional y sus pares, especialmente con Ignacio "Nacho" Torres (gobernador de Chubut) por no ceder el dinero de la coparticipación debido a una deuda de esa provincia, Sáenz mostró su "solidaridad a Nacho Torres, porque la mayoria de las provincias acuden al fondo fiduciario cuando tiene un déficit y se descuenta de la coparticipación, es lo que corresponde. Sin embargo, lo que Nacho pidió era pasarla con otra tasa mas baja. Los gobernadores pedimos reestructurar la deuda y no tenemos respuesta, sin embargo no es algo distinto a lo que hace Nación con el Fondo Monetario Internacional".

Y siguió: "Nosotros tenemos que dar explicaciones de la plata que pedimos, pero no nos parece el trato, las formas".

El conductor del programa le consultó si Sáenz siente que es uno de los "traidores" que tiene Milei en su lista, a lo que el gobernador de Salta respondió: "No me siento traidor a nada ni nadie. Acompañamos el dictamen de mayoría de la Ley de Bases y no permitimos que se vuelva a comisión".

"Nunca le voy a pedir a mis legisladores que voten en contra de intereses que afecten a mi provincia. Yo tampoco voy a acompañar a ningún presidente en algo que puede afectar a mi provincia".

Además dejó en claro que "mi frente provincial no es kirchnerista ni de Juntos por el Cambio. Legitimé, con el voto de los salteños, el lugar donde estoy y es la misma legitimidad que la de Milei".

El cobro de salud a los extranjeros

Sáenz remarcó que en algunas medidas acompaña a Milei y una de estas es que Salta comenzará a cobrarle salud a los extranjeros.

"Milei tiene todo para cambiar. Los gobernadores no emitimos billetes, no devaluamos, no somos los culpables. Hay que decir las cosas como son. Hay que ajustar, hay que ser austeros. De hecho estoy llevando adelante una medida que es cobrarle a los extranjeros la salud. No podemos atender ni a los salteños y yo priorizo. Si no hay plata, primero tengo que darle salud a los salteños.

No es una cuestión de discriminación. Además, en otros países, no hay reciprocidad con nosotros. Si no pagan no los atienden ni por cuestión humanitaria".

Dejó en claro que el cobro será "solo a extranjeros y no a argentinos de otras provincias. Los que tengan doble nacionalidad van a tener que demostrar que viven en Argentina y pagan sus impuestos acá".

El pedido de "Más sensibilidad social"

Sin embargo le pidió al presidente que tenga más "sensibilidad social y solidaridad". "Los jubilados no la están pasando bien; la quita a los maestros; la quita de subsidio del transporte. ¿Por qué a todas las provincias si y al AMBA no? Es que el Buenos Aires es la vidriera al mundo, en cambio si hay paro en Salta, no llega tanto".

"El diálogo y el consenso no es corrupción, es democracia. Es un momento clave, nos está mirando el mundo".

"Señor presidente, acá hay un gobernador que quiere acompañar y darle la herramienta para gobernar, pero tenemos que tener certezas para saber con qué contamos. Me voy a ocupar de seguir buscando ese puente para que al final del camino nos encontremos todos juntos".