Romero llama al diálogo entre Milei y gobernadores

"Uno de los dramas de la política argentina es que todos queremos tener razón a la vez, entonces no nos entendemos; y eso es lo que está sucediendo ahora entre el Gobierno nacional y varias provincias", explicó en la entrevista que brindó al programa "Aquí no se duerme" que hoy replica las páginas Diario El Tribuno..

El senador nacional dijo que "tensionar no es útil para nada, tenemos tantos problemas en el país, hemos salido de 20 años de kirchnerismo, de grieta, de agravio, de presión y de mala gestión. Y ahora que se pueden hacer las cosas bien, también tenemos tensión, ataques, peleas… Eso es negativo y en el Senado va a ser muy difícil avanzar el proyecto legislativo a partir del 1 de marzo próximo si es que esta tensión no se disipa".

"Los argentinos tenemos la tendencia de discutir por personas, cosas y no tratar de resolver los problemas", explicó Romero y consideró que "el Presidente, por lo que se lo ve, yo no lo conozco, así que no sé cuál es su pensamiento, prefiere la confrontación".

Para el exgobernador, (Milei) "tiene asesores muy fundamentalistas que creen que lo que vale son las redes (sociales), o lo que sale de las redes. Puede ser que eso sirva electoralmente, pero para gobernar uno necesita que se sumen todos, que haya consenso, diálogo con las provincias, con los legisladores, no para darles la razón, sino para explicar la propia razón de uno".

"Yo veo que el clima político se va complicando y eso para el Gobierno es poco práctico", consideró el legislador y deslizó: "Yo no sé cuál es la motivación de tantas peleas, no discuto quien tiene razón; si el Presidente tiene razón de quejarse o los gobernadores de hacer lo mismo... Pero no ganamos nada con discutir y discutir sin ponernos de acuerdo, y eso es lo que yo veo complicado".