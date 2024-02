El vocero presidencial, Manuel Adorni, rechazó los dichos del papa Francisco e ironizó al afirmar que “el bendito Estado presente le ha quitado todo a los pobres”. “En algunas cosas no estamos de acuerdo. Y está bien que así sea”, señaló el portavoz.

En conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario nacional afirmó: “El bendito Estado presente le ha quitado todo a los pobres”. “El Papa es un líder espiritual y nosotros gobernamos la Argentina”, expresó. Y agregó: “Veintipico de años hablando de justicia social y la verdad es que la gente no quiere eso y lo demostró en las urnas”.

En las últimas horas, en ocasión de la inauguración de la sede porteña de una ONG de jueces, el Papa Francisco compartió un mensaje de fuerte contenido político y crítica social.

"De qué sirve tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas", cuestionó el jefe de la Iglesia Católica en la que fueron sus primeras palabras tras su encuentro con Javier Milei en Roma. "Los derechos sociales no son gratuitos, la riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas. El Estado es hoy más importante que nunca y está llamado a ejercer el papel central de redistribución y justicia social", agregó el Papa, al tiempo que alertó por los "modelos deshumanizantes y violentos".

Las expresiones de Adorni

Adorni se mostró en desacuerdo y aseguró que la gente "no quiere eso, ya lo demostró en las urnas".

"Creemos que eso no es así, el Estado no está para esas cosas. Esa es la lógica de sacarle a algunos compulsivamente para darle a otros según criterio del gobierno de turno. Eso derivó, números más o números menos, en un 50% de pobres, a los que el bendito Estado presente les ha quitado todo y no les ha dado absolutamente nada. Llevamos más de 20 años hablando de justicia social y la gente no quiere eso", respondió al respecto.

"El presidente, durante su campaña, contó como iba a achicar el Estado y a dejar de gastar dinero en cuestiones que, justamente, no hacen que la gente esté mejor", añadió.

Pese a las diferencias, el vocero subrayó el respeto del gobierno por la investidura papal y señaló: "Respetamos sus palabras, pero creemos que el Estado tiene que garantizar el acceso a la justicia, que la ley sea igual para todos, brindar seguridad jurídica y algunas otras cuestiones que en Argentina no se han hecho".

Qué dijo el papa Francisco

El Sumo Pontífice embistió duramente contra los mandatarios en general: "De qué sirve tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas".

El video que grabó el líder religioso duró cerca de 4 minutos. En ese comunicado oficial, el mandatario del Vaticano señaló que "los derechos sociales no son gratuitos" y agregó que "la riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas".

"El Estado es hoy más importante que nunca y está llamado a ejercer el papel central de redistribución y justicia social", redobló la apuesta sobre la importancia de un Gobierno presente y criticó al "dios mercado y a la diosa ganancia" al señalar que llevaron a la "deshumanización y a la destrucción del planeta".

El anuncio del Papa se dio en la presentación de la ONG conocida como Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) y del Instituto Fray Bartolomé de las Casas.