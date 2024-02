Aguantaderos e inseguridad un combo que cansó a los vecinos de zona sur

"El barrio ya no es el de antes" o "dejó de ser seguro, ahora no podés ni salir a la vereda" son algunas de las expresiones que se escuchó de los vecinos del barrio El Tribuno, en la zona sur de la capital salteña. Un violento incidente ocurrido en la calle Clarín al 4000, que terminó con un hombre detenido, fue la gota que rebalsó el vaso.

Un nutrido número de personas, unas 20, caminó hasta la comisaría séptima durante la medianoche de ayer. Fueron a denunciar el hartazgo que tienen respecto a la presencia de "piperas" en el barrio, quienes se dedican a vender estupefacientes y llevar hombres que también consumen, provocando una constante inseguridad.

"Son dos mujeres, madre e hija, consumidoras de droga, venden estupefacientes y llevan a hombres igual que ellas. Es un aguantadero horrible donde entran y salen delincuentes, personas que no saben hacer otra cosa que drogarse y robar", manifestó un joven en la noche del viernes en la puerta de la dependencia policial.

Por lo menos 10 denuncias

Los vecinos aseguran haber realizado al menos diez denuncias respecto de la situación y "nunca tuvimos una respuesta ni por parte de la Policía ni de la Fiscalía Penal que tenemos en la zona sur, nadie hizo nada y ahora pasó lo que pasó. Un vecino al que conocemos, es un trabajador más del barrio, lo detuvieron porque se hartó y enfrentó a estos drogadictos, delincuentes", apuntó indignada una mujer.

El viernes por la noche varias de las señoras que estaban en la puerta de la comisaría 7ma esperando para realizar su denuncia señalaron que "piperos y piperas" que entran y salen del aguantadero, ubicado en la calle Clarín al 4000, también se dedican a "robar": Una de las mujeres detalló los sistemáticos robos perpetrados en la zona, elementos y objetos que sustraen de las galerías y el interior de las viviendas.

Los policías saben quiénes son

"Les dije a los policías que esto no es de ahora, lo que pasó fue porque nadie hizo nada, viene de hace rato. Ellos saben quiénes son y sin embargo no pasa nada. Estos drogones de mierda son un peligro no solo para quienes salimos todos los días a trabajar, sino para nuestros hijos, niños y niñas que desde que éstas lacras se instalaron ahí no pueden ni salir a jugar", apuntó otro de los vecinos que también radicó la denuncia.

El Tribuno es uno de los tantos barrios de la provincia donde desde hace años la droga, y en especial el paco o la pasta base (PBC), se diseminó y causó estragos: violencia e inseguridad entre los vecinos que solían vivir en paz. "Esperamos por favor que quienes tienen que actuar lo hagan y pronto, no queremos seguir viviendo así, ni tampoco encerrados como si fuésemos nosotros los delincuentes", expresó una joven madre.