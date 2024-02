Postergan la definición del precio del tabaco Virginia

Invitados por el Ministerio de Desarrollo Económico de Jujuy en coordinación con su par de la provincia de Salta, se reunieron en la ciudad de San Salvador todos los actores de la cadena de comercialización del tabaco de la variedad Virginia, con la finalidad de definir el precio de acopio de campaña 2023-2024.

Los productores de ambas provincias, representados por sus respectivas cámaras expusieron las complicaciones que atraviesa el cultivo, siempre expuesto a las cuestiones climáticas, en especial al granizo. A esto se suman los altos costos de producción, que se mueven según la inflación en pesos y en dólares y, la baja recaudación del Fondo Especial del Tabaco (FET) de los últimos años, "como consecuencia de la evasión fiscal y los dictámenes judiciales que favorecen a cigarrilleras que no tributan los impuestos que establece la ley", indicaron desde el sector.

Desde su óptica, cada una de las partes expusieron sobre las dificultades y necesidades que tienen para poder seguir avanzando en la campaña, llegando todos al consenso de postergar la definición del precio final que se paga en puertas de compra por cada kilo de tabaco que ingresa a los acopios, hasta que "estén dadas las condiciones micro y macro económicas".

El encuentro concluyó con la firma de un acta acuerdo donde se ratifica que "las modalidades actuales de comercialización y pago son provisorias y se ajustarán a lo que decida la mesa de negociaciones oportunamente", como precio definitivo para todos los acopios.

En el punto C del acta acuerdo, los firmantes se comprometen a "trabajar para que el tabaco de origen salteño y jujeño no sea destinado a la comercialización de los acopios vinculados a la elaboración de cigarrillos que no cumplan con la normativa impositiva", aclarando en el mismo párrafo que esta situación ocasiona un desfinanciamiento del FET con la consiguiente disminución de ingresos de todos los productores y generando una competencia desleal entre los acopios.

Otro de los puntos acordados es que los acopiadores seguirán abonando un precio provisorio y a cuenta del definitivo, respetando el patrón tipo de las variedades.

Es importante aclarar que de toda la producción tabacalera de la Argentina, un 85% se exporta generando divisas para el país, mientras que el porcentaje restante se comercializa entre las fábricas de cigarrillos nacionales, comunicaron desde el sector. "Hasta hace algunos años las empresas Massalin Particulares y Nobleza Piccardo (hoy BAT) concentraban más del 80 por ciento del mercado local de cigarrillos, cumpliendo con la tributación que establecen las normas vigentes. En los últimos años, otras empresas fabricantes de cigarrillos, apoyados por los recursos de amparo que otorga la justicia y el relajamiento de los organismos fiscales, han permitido el crecimiento exponencial de estas empresas, que subfacturan sus marcas y dejan de abonar los impuestos, generando desfinanciamiento a las arcas del Estado y al Fondo Especial del Tabaco", añadieron.

Firmaron el acta acuerdo, Patricia Ríos y Milagros Patrón Costas, representando a los gobiernos de Jujuy y Salta, respectivamente. Esteban Amat Lacroix por la Cámara del Tabaco de Salta; Pedro Pascuttini por la Cámara del Tabaco de Jujuy; Lucio Paz Posse por la Coprotab; Nicolás Barranco por la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy; Alan James por Alliance One; Gustavo Rodríguez por Massalin Particulares y Miguel Castilla por la Asociación de Tabacaleros de Salta. En las próximas semanas, volverá a reunirse la mesa de negociaciones en la provincia de Salta, respetando la alternancia que viene instrumentando desde siempre.