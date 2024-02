Se levantó el paro de colectivos que se había anunciado para este jueves en Salta

Finalmente no habrá paro de colectivos este jueves 8 de febrero en Salta y el interior del país.

La medida de fuerza fue levantada luego de que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictara una conciliación obligatoria.

"Se informa a los usuarios que al haberse dictado la conciliación obligatoria solicitada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, la medida de fuerza anunciada para mañana jueves 8 de febrero por la Unión Tranviarios Automotor para todo el interior del país quedó sin efecto", informó Saeta en un breve comunicado esta noche.

"El servicio de transporte de pasajeros se cumplirá en forma y horario habitual", agregaron desde la empresa que tiene a su cargo el transporte de pasajeros en el área Metropolitano de Salta.

Por qué se había anunciado un paro de colectivos

El paro anunciado por la UTA quedó sin efecto esta noche luego de que interviniera el Ministerio de Trabajo de la Nación, como sucedió más de una vez en este tipo de situaciones.

El gremio de los choferes había decretado la medida de fuerza a nivel nacional y la seccional Salta adhirió en reclamo por la recomposición salarial.

"Participamos de cinco audiencias y no llegamos a un acuerdo”, le había dicho Gerónimo Requena, el encargado de prensa de la UTA en Salta.

El sindicalista contó: “En Salta lo que esta sucediendo, es que las empresas nos dicen que no están recibiendo subsidios y que no les alcanza con la recaudación. Hay un abandono total por parte del gobierno nacional, no vemos un acercamiento para ver cual es la situación de los trabajadores y no quieren interferir en las paritarias”.

El esfuerzo del gobierno provincial

Asimismo Requena, dijo: “Hay que remarcar que el gobierno provincial, esta haciendo un gran esfuerzo para que el servicio no se vea reducido en Salta. En comparación con otras provincias, en donde ya se redujeron los servicios y se vieron afectados muchos compañeros”.

La situación se da, por la falta de acuerdo en paritarias con la FATAP, entidad que agrupa a los empresarios transportistas del interior del país.