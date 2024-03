El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lamentó este sábado que durante la reunión con funcionarios nacionales, el pasado viernes, en Casa Rosada, los gobernadores se fueron sin respuesta respecto de la restitución del fondo de incentivo docente y del fondo para el transporte.

"Fue un planteo que hice yo en particular porque tenía que volver a mi provincia y aquí no me iban a preguntar de otra cosa que no fuera el fondo compensador del transporte y del incentivo docente", remarcó este sábado por la noche en una entrevista con el canal TN.

Sobre los fondos para pagar el incentivo docente Sáenz dijo que "estamos esperando una decisión" del Ejecutivo nacional. "La ley está vencida, es cierto, pero siempre se prorrogaba, por eso esperamos a ver qué es lo que van a definir".

Ni respuestas ni solución

Otro tanto señaló respecto del dinero que se destinaba a subsidiar al transporte de pasajeros, tema sobre el cual Sáenz remarcó la "inequidad" con la que el Gobierno trató a las provincias a las que les quitó esos fondos, en relación con el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde los mantuvo.

"No tuvimos respuestas sobre el fondo de incentivo docente y ni del fondo compensador al transporte y lamentablemente no le podemos dar una solución a la gente", indicó, y añadió que "vamos a seguir insistiendo en estas mesas de diálogo", con las autoridades nacionales.

Ganancias y jubilaciones

Sáenz también se refirió a la fórmula que propone el Gobierno nacional para el incremento de las jubilaciones. Sin tomar postura sobre la metodología a adoptar, el mandatario salteño puso el acento en que "es un tema urgente que hay que resolverlo porque los jubilados no pueden seguir esperando".

"Creo que tenemos la obligación moral de resolver urgentemente el tema de la fórmula, pero hacerlo de forma definitiva. No puede ser que cada vez que hay un problema fiscal y se deba ajustar sean los jubilados los más afectados", añadió.

Consultado sobre su postura respecto de la baja del mínimo no imponible de Ganancias, que el Gobierno quiere cobrar a partir de los salarios de $1.500.000, Sáenz no explicitó si apoyaba o no la medida, pero sí hizo hincapié en que en la reunión del viernes "muchos planteamos que se debe buscar otra forma de alivio fiscal que no siga impactando en la gente y sobre todo en los trabajadores".