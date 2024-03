La Selección argentina confirmó la baja de otro futbolista y aguarda la evolución de Messi

La Selección argentina anunció hoy que el delantero Paulo Dybala fue desafectado de la convocatoria por una lesión que sufrió en su club y, se perderá la gira por Estados Unidos, que incluirá los amistosos contra El Salvador y Costa Rica la próxima semana.

“El delantero Paulo Dybala será baja de la convocatoria por una pequeña lesión en el aductor de su pierna derecha”, anunció la selección argentina.

El futbolista de la Roma se lesionó en la práctica del viernes y tras someterse a los estudios médicos, el club italiano confirmó que el problema radica en el aductor de la pierna derecha y lo tendrá varios días fuera de las canchas.

De esta forma, el campeón del mundo en Qatar 2022, se perderá los compromisos con la Selección nacional que están programados par el 22 y 26 de marzo. Además, prolongó la pésima racha que viene arrastrando, ya que también se perdió otras convocatorias por lesión luego de obtener la copa mundialista.

El cordobés, de 30 años, viene teniendo un gran año en su equipo: hasta el momento acumuló 28 partidos, entre Serie A, Europa League y Copa Italia, en los que anotó 14 goles y dio siete asistencias.

Su baja confirmada le suma un problema más al entrenador Lionel Scaloni ya que está en duda la participación del capitán Lionel Messi, que se lesionó jugando para el Inter Miami en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

“Tras una evaluación médica posterior, se ha determinado que el capitán ha sufrido una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha y se espera que no participe en el partido en condición de visitante del 16 de marzo. La disponibilidad de Messi será determinada en base a evaluaciones médicas diarias y el desarrollo de su recuperación en los próximos días”, informó la institución estadounidense.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se reciente la flamante lista de convocados: de la lista original también fue desafectado el zaguero Marcos Senesi, por el desgarro que sufrió jugando para el Bournemouth a comienzos de marzo.

La “Scaloneta” se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field en la ciudad de Philadelphia y el martes 26 del mismo mes frente a Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles.