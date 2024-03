Tragedia en Av. Paraguay: Desgarradora despedida de la madre de Florencia Acosta

Su despedida suscitó muchísimos comentarios acompañando y solidarizándose con el dolor por el que atraviesa la familia.

La joven era oriunda de Rosario de la Frontera y se encontraba en la ciudad de Salta cursando sus estudios universitarios en la UNSa.

Amor mío....amor de mi vida...mi reina ...mi Florcita..mi Florchi...mi puchin..mi hija preciosa... cuánto te amo, quedaron tantos planes juntas, tantos viajes por hacer. Fuiste tan feliz, a tu manera, a tu forma y como vos quisiste siempre.....Mi Ma tan madura,con las palabras justas y precisas..

Quien me hablará así??? Con quién compartiré la pasión por los animalitos???? Con quién cocinare???? Con quién tomaré mates amargos?? Y las dietas que nunca empezamos o a la noche rompíamos???? Quien será mi mejor chófer??? Mi GPS??? A quien mandaré fotos de las travesuras que hacen tus mascotas en casa??? A quien jodere por mis pagos de cuentas??? A quien buscaré cuando llueve??? O de la casa de tus amigos????? A quien malcriare con tus deseos??? Quien me pedirá ñoquis??? Quien me pedirá tacos??? Con quién haré pizzas?? Quien me preguntará ma...vas a cenar?? Quien me dirá Ma tengo hambre??? Ma préstame esa ropa??? Ma sabes que hay precios lindos en tal lugar... Ma vamos la cine??? Quien comprara un campo para llevar todas los animalitos de la calle???

Tu último pedido: ma veni a buscarme el jueves.... Y fui pero no te traje como yo quise .

Decime cómo se sigue??? Hablame ,decime cómo sigo sin vos???? Decime ...por favor decime???? Te amo eterno.... Me fui con vos.... La vida ya nada tiene sentido sin vos!!!!!!! Te amo eterno!!!!!! Te necesito tanto.. tanto... Mi ma...mi Florchi, mi vida ...no quiero un ángel ,te necesito a vos!!!