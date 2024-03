Las personas mayores serán protagonistas de la edición 2024 del Abril Cultural Salteño

Esta semana se realizó el lanzamiento oficial del 47° Abril Cultural Salteño “Vidas Extraordinarias” actividad que como todos los años es organizada por Pro Cultura Salta.

El evento fue encabezado por el presidente de la institución, Roberto Salvatierra, el secretario de Cultura de la provincia, Diego Ashur quienes estuvieron acompañados por el secretario de las Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor; el presidente del Colegio de Escribanos, Juan Carlos Margalef García y el reconocido artista Tata Portal. Estuvieron además, el vicepresidente del Colegio Profesional de Ingenieros y Afines, Felipe Biella y Alfredo Corrado, de la Comisión de Cultura del Colegio Médico de Salta.

El titular de la cartera de Personas Mayores sostuvo que la decisión de proponer la temática Personas Mayores para las actividades de este año del Abril Cultural produce una enorme satisfacción y por este motivo expresó su agradecimiento al presidente de Procultura Salta, Roberto Salvatierra.

Que haya sido elegido el tema de las personas mayores para esta edición es motivo de satisfacción y es muy auspicioso dijo Villamayor, porque de esta manera se va consolidando en la cultura general la concepción de este nuevo paradigma que consiste en no discriminar, no caricaturizar, no maltratar al adulto mayor, no relegar, no invisibilizarlo.

En otro sentido, resaltó que el Coro Provincial de las Personas Mayores también tendrá su lugar en la cartelera de este Abril junto a varios coros, un coro que ya tiene identidad propia, en tanto se mostró en concordancia con el nombre que se eligió para este año: “Vidas Extraordinarias” que resalta de la mejor manera la participación y actividad de nuestros mayores.

El Abril Cultural Salteño incluye durante todo el mes de abril, actividades relacionadas con la cultura: artes visuales, música, danza, literatura, cine, teatro, entre otras y como se viene mencionando son propuestas artísticas vinculadas a la Cultura y las personas mayores.

Roberto Salvatierra, presidente de Pro Cultura manifestó que este año el Abril Cultural está orientado a la tercera edad, especialmente a nuestros mayores para que se sientan protagonistas.

El lanzamiento para la prensa se realizó en el Hotel Sheraton. El detalle de cada una de las actividades para el mes venidero estará disponible en abrilcultural.com.ar a partir del 1 de abril.

Pro Cultura Salta es una Asociación civil sin fines de lucro, que se mantiene a través de la colaboración de socios institucionales, socios individuales, socios adherentes, socios fundadores y socios honorarios, además el aporte económico de empresas que auspician los eventos organizados por la institución. Su finalidad es la de propender a la elevación y desarrollo del nivel cultural de la población de la Provincia.