En la cima del Cerro San Bernardo, luego de transitar el camino de la cruz de Cristo a través de las catorce estaciones, Monseñor Mario Cargnello hizo lectura de la palabra de Dios frente a cientos de salteños y turistas.

Cargnello comenzó su homilía destacando la numerosa participación de niños en el Vía Crucis: "Estos niños son los que nos comprometen a ser constructores de paz con una fuerza especial", expresó.

Más adelante, hizo hincapié en el 50° aniversario del Congreso Eucarístico Nacional, recordando que su creación se celebró en Salta en un año difícil del país, luego del fallecimiento de Juan Domingo Perón. "El clima no era pacífico, pero la Iglesia ofreció el Congreso como un momento para pensar y pedirle a Dios el don de la reconciliación de nuestro país", recordó.

A su vez, invitó a los cristianos a ser "constructores de paz". "No podemos ser nosotros los que traemos alimento al conflicto", expresó.

Por otro lado, mencionó que la sociedad se encuentra "tensa y dividida" y que debe reconciliarse, citando una frase del Arzobispo bonaerense García Cuerva: "Tenemos que superar esa actitud adolescente de siempre echarle la culpa a los demás".

"Esta patria que no logra salir adelante es responsabilidad de todos"

Cargnello habló del rostro de Jesús y cómo la sociedad a veces "lo ensucia" con malos actos. Entre esos actos, habló de la violencia de los padres con los niños, de la juventud y los excesos con la droga y el alcohol, de la situación económica crítica de los jubilados, entre otros.

"Empecemos de nuevo, porque de eso se trata. No dejemos que lo serruchen a Cristo contribuyendo a la guerra y no a la paz, a la división y no a la unidad", finalizó.

Bendición del agua y del fuego

El Sábado Santo, considerado la anteúltima jornada de la Semana Santa, es un día trascendental para todos los creyentes al conmemorarse el tiempo en el que Jesús permaneció en el sepulcro después de su crucifixión y antes de su resurrección.

Es un día de luto, que forma parte del Triduo Pascual que tiene comienzo el día jueves y termina el domingo, se da en el marco de una cadena de eventos bíblicos que continuaron tras la muerte de Jesús en la Cruz, la cual se recrea en el Vía Crucis del Viernes Santo donde se reza de pie y en algunos momentos de rodillas para recordar el camino de Jesús.

Hoy se celebra la Vigilia Pascual, en la que se espera la Resurrección de Jesús. La ceremonia central iniciará a las 21, en la Catedral Basílica, a cargo del arzobispo Mario Cargnello, con la bendición del agua y del fuego. Los fieles que participen deben llevar agua y velas con base de cartón.

Mañana, Domingo de Pascuas de Resurrección la Iglesia celebra la Resurrección de Jesús, la victoria sobre la muerte. En la Catedral, la Misa de Pascua central se realizará a las 20.30. Allí, Monseñor Cargnello impartirá la bendición con indulgencia plenaria.