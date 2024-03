Despidos masivos en el Estado: la advertencia de Milei a los trabajadores de ATE

El presidente Javier Milei decidió advertir al gremio ATE luego de la amenaza de los trabajadores de ingresar “de forma pacífica” a los ministerios, programado para el próximo 3 de abril, a modo de protesta por los despidos en la planta estatal.

Para eso, el mandatario le respondió un mensaje del abogado Alejandro Fargosi, alineado con sus ideas, quien planteó que ante la medida sindical, el Gobierno responderá.

“Si hacen eso, cometerán un delito que seguramente el Presidente no va a dejar pasar, como hicieron todos desde 1983″, expresó en sus cuenta de X. A lo que el jefe de Estado se mostró en sintonía al responder un “correcto”.

Detalles de la medida de fuerza

De cara al paro que realizará el próximo miércoles, ATE anticipó que ese día buscará hacer "ingresos masivos y simultáneos" de trabajadores a los Ministerios, con posibles tomas de los edificios, a fin de resistir la nueva ola de cesantías de contratos en el sector público que en los próximos días sumarán 15 mil empleados más.

"Presidente Milei, como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar", advirtió este jueves Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, a través de las redes.

Y exigió que "no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes si y quienes no pueden ingresar".