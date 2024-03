Emilia Orozco: “No aplaudo el hambre de la gente, aplaudo a un Gobierno honesto”

La legisladora manifestó que “no aplaude el hambre de la gente sino la labor de un presidente que es honesto y que saca viejas mañanas de la política”.

Mencionó de esta manera las “operetas que debe enfrentar el oficialismo. Muchas de ellas vienen de periodistas y de gobernadores”, indicó.

En otro punto de la charla desmintió que la cuenta oficial de “X” o ex twitter del presidente Milei haya dado un me gusta a un posteo donde se comparaba al gobernador chubutense con una persona con Síndrome de Down.

“El mismo Adornis -vocero presidencial- me dijo que ese Like nunca existió y que fue una fake news", dijo Orozco.