Mañana abren las inscripciones para acceder a las Becas Municipales 2024

La Municipalidad de Salta abre las inscripciones para acceder a las Becas Municipales 2024. Están destinadas a estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario de establecimientos privados de la ciudad. Desde este martes 5 de marzo y hasta el lunes 25 del mismo mes, se podrá presentar la documentación para ser evaluada y acceder a este beneficio.

La beca escolar que la Municipalidad ofrece es del 50% de descuento en las cuotas mensuales de marzo a diciembre. La presentación de la documentación se hace de forma digital y online a través de Salta Activa. Para acceder a esta aplicación los interesados deben crearse un usuario y contraseña en Salta Activa ingresando a https://citymis.co/salta/public

Requisitos Becas Municipales 2024

Los requisitos, modelos de nota y documentación a presentar se pueden consultarse en https://municipalidadsalta.gob.ar/becas-municipales/

Es importante aclarar que, los postulantes no deben adeudar cuotas y no pueden ser beneficiarios de becas de estudio provinciales, nacionales, privadas o de otro tipo. Por otro lado, para los beneficiarios de años anteriores la renovación de la beca no es automática. Allí también se pueden consultar los establecimientos educativos adheridos a este beneficio.

La presentación de la documentación digitalizada es a través de Salta Activa. En caso de no poder hacer este trámite online, los interesados pueden enviar los documentos por mail a saltabecasmunicipales@gmail.com o en último caso acercarse a las oficinas de Desarrollo Social del Centro Cívico Municipal de lunes a viernes de 8 a 17.