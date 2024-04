La fotógrafa Silvina Di Caudo presenta la muestra "Atravesados por la guerra" hoy sábado, a las 20 horas y permanecerá habilitada hasta el 28 de este mes.

La entrada es libre y gratuita, sin invitación y por orden de llegada.

En 1936, España se encuentra en plena guerra civil, franquistas y republicanos se enfrentan. En palabras de la artista "Ellos estaban allí… eran muy jóvenes, algunos niños. La guerra se metió en sus vidas sin preguntar. Hubo pobreza y privaciones. Dolor. Exilio. Reencuentros. Pérdidas. Solidaridad. Preguntas. Nostalgia. Traiciones. Derrota… ¿Derrota?"

Las notas de la fotógrafa señalan que: "España dolía. La guerra atravesó sus vidas robando infancias y juventudes. Pasaron más de 70 años y aunque escondieron cosas en el tiempo no olvidaron. No olvidaron su infancia en guerra, la ilusión de sus padres republicanos, las anécdotas familiares que fueron contando una y otra vez a sus hijos y nietos… En algún momento de sus vidas llegaron a Argentina y vivieron aquí, pero no olvidaron a España. Hombres y mujeres sensibles y fuertes cuyas vidas estuvieron marcadas por un “antes” y un “después”... Este trabajo es un homenaje a ellos y a sus padres, que han transmitido valores de defensa de libertad y justicia".