Un catamarán particular se hundió en el dique

[Imagen ilustrativa]

A pocos metros del puerto del camping El Préstamo, se podía ver cómo quedó dado vuelta con los flotadores hacia arriba.

Se trata de un catamarán particular (no comercial) que estaba encallado desde noviembre pasado, y que con la suba del nivel del agua, y al no tener los pontones en condiciones, la embarcación terminó dándose vuelta.

Esto hizo que el drenaje no funcione de la mejor manera, se filtró agua, perdió estabilidad y se hundió.

Se informó que afortunadamente no hubo personas afectadas.