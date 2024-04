Tartagal: Chicos se involucran en un juego que los aterrorizó

Sucedió en la Escuela Jesús Reyes, ubicada en Villa Saavedra de la ciudad norteña de Tartagal.

Lo más grave del caso es que ningún docente, directivo o personal de la escuela se dio cuenta lo que sucedía.

Ahora ningún directivo quiere dar la cara”, comentó la periodista Cristina Carrazán.

Fueron los padres de los chicos más afectados por el accionar de otros compañeros de la misma escuela quienes relataron lo que sucedió el lunes 22 y que fue ratificado por la propia directora de la escuela Jesús Reyes, la profesora Estella Maris Azart.

Una mamá recordó que "como a las 4 de la tarde me llamó la preceptora de mi hija para decirme que le lleve un par de zapatillas. Le pregunté si estaba todo bien y me dijo que sí, que no me preocupara pero que mi hija había roto sus zapatillas. Ella me aseguraba que estaba todo bien”.

“Las imágenes me recuerdan a lo que ocurre dentro de una cárcel”, dijo la periodista.

“Varios chicos quedaron tan espantados que no quieren volver a clases“, expresó Carrazán.

Foto gentileza FM Alba