Un sismo causó temor entre los salteños

El sacudón duró unos segundos y se sintió con mucha intensidad en todos los puntos cardinales de la ciudad, el Valle de Lerma y en Cachi.

Ni bien ocurrió el movimiento, los grupos de WhatsApp de familias, amigos y periodistas se invadieron con una sola pregunta: ¿sintieron el sismo? Cada uno lo vivió de forma distintas, algunos se dieron cuenta porque se les movió la silla, otros porque los cuadros de las paredes se balancearon y hasta los que estaban sentados sintieron un zamarreo. Y como se suele decir que los animales tienen un sentido más, hay quienes afirman que los perros ladraban.

Enseguida el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó a través de página web que a las 23:09:45 hora local, un sismo de magnitud 4.6 sacudió Salta. Señaló que el epicentro se ubicó a 38 km al oeste de Salta, 49 km al noreste de Cachi y 89 km al suroeste de Jujuy, con coordenadas aproximadas de -24.858 de latitud y -65.780 de longitud. El temblor tuvo una profundidad focal de 40 km, es decir, que fue superficial.

Sobre la medición, se detalla en la página del Inpres, que en Campo Quijano- Rosario de Lerma la intensidad fue de tres a cuatro. Esto es que lo perciben algunas personas en reposo y los objetos colgantes oscilan.

Hasta el cierre de la edición de Diario El Tribuno , la Policía de la Provincia, con base en Cachi y en la Capital, informó que no se registraron daños graves ni víctimas. No obstante, los efectivos desplegaron un operativo de evaluación para garantizar la seguridad de la población y tomar medidas preventivas en caso de emergencia. Por su parte, desde el 911 comunicaron que no se recibieron solicitudes de auxilio a través de la línea de emergencia.

Consultado al respecto, un bombero de Cachi señaló que, aunque no se reportaron novedades, es probable que las laderas de los cerros que cruzan la ruta 33 sufran desmoronamientos debido a la cantidad de piedras que contienen.

Vía: El Tribuno