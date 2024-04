El presidente Javier Milei salió a cruzar a los gobernadores y a la oposición en medio de la negociación por la ley ómnibus y dijo que no le importa si no se la aprueban. Milei salió fuerte contra los mandatarios provinciales, en momentos en que sus ministros negocian la aprobación de la ley Bases.

"No me importa si se me cae el Pacto de Mayo, si no me aprueban la ley Bases. Si quieren confrontar, va a haber confrontación. Se lo digo a todo el sistema político: son diez reglas para una economía sana. Te veo la cara en las elecciones de 2025. En principio les está yendo mal: estoy haciendo el ajuste más grande de la historia y mi imagen sigue en 70 por ciento", advirtió.

El presidente salió con los tapones de punta en el programa de Alejandro Fantino en Neura, en el que habló durante dos horas y media, el mismo día en que sus ministros recibieron a los bloques que necesita para que le aprueben la ley. "No me importa si se me cae el pacto de mayo, si no me aprueban la Ley Bases. Si quieren confrontar, va a haber confrontación", amenazó Milei.

Boicot al Pacto de Mayo

Cuando Fantino le preguntó cómo reaccionaría si los gobernadores le boicotean el pacto de mayo, el presidente lo relativizó. "No me importa, te veo la cara en las elecciones de 2025. En principio te está yendo bastante mal: estoy haciendo el ajuste más grande de la historia, mi popularidad aumenta y la tasa de inflación sigue bajando", dijo, simulando un diálogo con un gobernador.

También consideró que Cristina Kirchner "no vuelve más" y por otro lado dijo que avanzará, a pesar de la política, y meterá tarde o temprano "las tres mil reformas que hay que meter".

"Los K entienden mejor la lógica del poder", precisó y aclaró que "ellos entienden cómo es. Nosotros estábamos del otro lado y decíamos que eran unos cabeza de termo, pero en realidad entienden que vos tenes el poder y te lo van a querer sacar", detalló.

Por otra parte, el mandatario se refirió al papel del Estado, al que clasificó como una "organización criminal violenta que se financia como una coacción llamada impuestos". "El Estado es mi enemigo", reiteró, y expresó que la política es un ámbito en el que "te viven metiendo palos en la rueda".

Modificaciones y una nueva discusión

En medio de la pirotecnia de Milei, Guillermo Francos y Nicolás Posse se comprometieron a incorporar las modificaciones que este lunes le acercaron los bloques de Miguel Pichetto y el radicalismo para el borrador que se pondría en consideración cuando arranque de nuevo la discusión sobre la ley ómnibus recortada.

Aunque el debate iniciaría en el mismo plenario de comisiones del verano y se abriría con una versión de 180 artículos del proyecto original, tanto un diputado de Hacemos como una fuente de la UCR aseguraron al sitio La Política On Line, que se votará un dictamen a partir del borrador que hasta este lunes circuló entre los aliados y el Poder Ejecutivo.

A la UCR, Posse y Francos les aseguraron que el proyecto de Ganancias se dictaminará al mismo tiempo que la ley ómnibus pero por separado, y que se establecerá una alícuota de 5 por ciento para aquellos trabajadores que acrediten salarios que superen los 1,8 millones de pesos.

De hecho, Pichetto se fue conforme de la reunión que mantuvo en la Rosada con Posse, Francos y el asesor Santiago Caputo. Acompañado por sus colegas Nicolás Massot, Emilio Monzó, Ricardo López Murphy, Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer, el rionegrino admitió al término del encuentro que "fue positivo".