Sigue el privilegio de subsidios en el AMBA y relegan al interior

La noticia de que las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán un aumento en los subsidios para congelar el precio del boleto, provocó un malestar generalizado en el resto de las provincias. La decisión del gobierno de Javier Milei se da en un escenario donde las provincias vienen sufriendo una caída en los fondos que recibe de Nación por coparticipación.

Mientras la provincia de Salta no recibe aumento de subsidio al transporte desde enero de este año, las empresas de colectivo del AMBA con este nuevo aumento de casi el 40% en el subsidio al transporte público recibirán en mayo $148 mil millones y mil $160 millones en junio.

Con los últimos datos disponibles que son de enero de este año, el dinero que llegaba de Nación a Salta significaba un 15% de los fondos que se necesitan para mantener el sistema de Saeta. La provincia recibía mensualmente $790 millones.

"Las empresas del transporte del interior del país, manifestamos nuestro fastidio, nuestra molestia por esta situación a todas luces, discriminatoria. Ya en gestiones anteriores a este gobierno nacional, planteábamos la inequidad, y ahora, más profunda aún. Siguen sometiendo a los argentinos del interior del país a ser argentinos de segunda", expresó Claudio Mohr, presidente de Saeta

El titular del organismo de la empresa encargada del transporte urbano e interurbano de pasajeros en el área Metropolitana, destacó el servicios de gratuidades en Salta y los beneficios que tienen los usuarios, sin embargo aclaró a El Tribuno que esta situación los lleva a replantear una tarifa "en el marco de lo que nos obliga el Gobierno nacional". Saeta solicitó a la AMT que el pasaje pase a costar $744,57 a partir de fines de mayo o junio. Es decir, $254,57 más que lo que cuesta en la actualidad.

"La verdad que es casi insoportable esta diferencia. Saeta tenía el Fondo del Transporte del interior del país, que lo perdimos a partir de enero. O sea, hasta diciembre se pagó y después no tuvimos más recursos. Hay mucho malestar en el transporte del interior del país con esta excepción, y obviamente en los gobiernos provinciales", remarcó.

Ante la consulta de este medio sobre si la Provincia iba a realizar algún tipo de reclamo judicial, el titular de Saeta expresó que la noticia, que se dio a conocer el viernes a la tarde, "sorprendió" al Gobierno provincial y adelantó que en estos días van a "analizar" que tipo de acciones van a tomar. Comentó que están esperando a ver cuáles eran las reacciones de Nación ante los pedidos de las provincias.

"Obviamente las reacciones no son positivas en el interior del país. Y algo que me parece importante destacar, que se subsidia al AMBA desde Nación con recursos del Tesoro Nacional, o sea, con plata de todos los argentinos, sobre todo los del interior, que no ven ningún beneficio. Eso hay que ser muy puntual, es plata de recursos nacionales que se vuelcan en una zona, como lo hemos visto siempre, con todos los servicios, que todo el interior del país tenemos que subsidiar a la zona más concentrada en términos de recursos", expresó.

Por Ley, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática, y el 1% se reserva para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

"Realmente inadmisible. Gustavo Sáenz siempre levantó la bandera en cada oportunidad en el gobierno anterior y ante este gobierno nacional, respecto de los reclamos de igualdad y equiparación de los recursos para las provincias como para AMBA. Obviamente en el ejecutivo provincial cayó mal esta noticia, no es una buena señal, no es una buena señal que sigan profundizando las diferencias", finalizó Claudio Mohr.