En plena crisis, el Gobierno empezó a restringir gas a las industrias

El Gobierno avanza ya en algunos lugares del país con los cortes de gas natural a algunas industrias con el fin de evitar problemas de suministro. La situación es grave ya que la producción industrial no está tan fuerte como otros años por la recesión. Si bien en Salta, no hay aún empresas afectadas, no se descarta que con el correr de los días queden incluidas en las restricciones.

Ante la compleja situación, Cammesa, la empresa que se encarga del despacho de energía, licitó de urgencia la compra de 12 cargamentos de fueloil y gasoil para hacer frente al aumento del consumo de gas.

La llegada del frío en la zona centro del país tomó por sorpresa a la Secretaría de Energía, que había programado el arribo de las bajas temperaturas recién para la primera semana de junio.

La "demanda prioritaria" (hogares y comercios) ya se encamina a utilizar casi 80 millones de metros cúbicos (m3) diarios, cuando en mayo habitualmente demanda 45 millones. Industrias de alta demanda de gas como la maderera, de cerámica y plásticos, sufrirán recortes.

La falta de gas ya empezó a afectar la semana pasada a estaciones de servicio de Gas Natural Comprimido (GNC) con contratos interrumpibles.

En el sector explican que si no se cortara el gas a estos usuarios ante un faltante de producto y una caída en la presión de los gasoductos, deberían empezar los cortes de energía eléctrica que usan gas como insumo.

El escenario de emergencia fue provocado por temperaturas mucho más bajas de lo previsto para esta altura del año. En Córdoba, un número no determinado de industrias comenzaron a recibir ayer la orden de que interrumpan el consumo de gas natural para sus procesos. Así lo confirmó un directivo de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), al señalar que la entidad ya tiene registrados varios casos de corte de gas por falta de fluido en el sistema.

En declaraciones radiales la ex subsecretaria de planificación energética y directora de la Fundación Encuentro, Cecilia Garibotti expresó: "Estamos ante una situación de emergencia, hasta el propio gobierno la declaró. Sumado a que la industria utilizó solo un 55% de actividad de su capacidad instalada, el gobierno ahora les está cortando el suministro de gas". Además, remarcó: "Esta medida exige aumentar el sacrificio de la clase media con tarifas más caras y con encima, posibles cortes en el invierno".

"El año pasado nos aseguramos con el Gasoducto Kirchner que nuestro país pueda abastecerse con gas local gracias a la decisión del ministro Sergio Massa. Este logro se tenía que complementar con plantas compresoras y con la reversión del Gasoducto Norte, pero todas estas obras las frenó el gobierno actual", manifestó.

El servicio de GNC, normal en Salta

"En Salta no hay estaciones con contratos interrumpibles", informó Manuel Pérez, presidente de Ceseca Cámara de Estaciones de Servicios, Expendedores de Combustibles y Afines de Salta. Según precisó Pérez, a quienes se les corta la provisión en etapas críticas energéticas son a las que tienen contratos interrumpibles. "Es decir que el proveedor puede interrumpir y son quienes tienen más barato el gas. Y al ininterrumpible no pueden cortarlo, y a su vez son los que tienen más caro el costo de gas", explicó.