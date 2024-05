En el marco de los actos oficiales por el 214° Aniversario de la Revolución de Mayo, en la ciudad de Salta, se celebró el tradicional Tedeum en la Catedral Basílica.

Participó el gobernador Gustavo Sáenz, el vicemandatario provincial Antonio Marocco, entre otras autoridades provinciales, municipales y de las fuerzas de seguridad.

Luego, se trasladaron a la plaza General Belgrano, ubicada en calle Balcarce esquina General Güemes donde tuvo lugar el izamiento del Pabellón Nacional y Bandera de Salta, la revista de tropas y la actuación del ballet de danza folclórica, "Macacha Güemes".

Mensaje de monseñor Cargnello

En su mensaje, el arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello expresó: "Queremos una nación libre, soberana, en la que prime la igualdad y la equidad. El canto del Himno nos recuerda: oíd mortales el grito sagrado: libertad, libertad, libertad”

La circunstancia de ser libre, agregó, "por circunstancias que son conocidas se han puesto en primer lugar en estos tiempos en nuestra Nación. Quiero mencionar cosas que ya son sabidas, pero nos hace bien recordarlas en este 25 de mayo. La Iglesia Católica tiene una enorme conciencia del valor de la libertad y de la persona humana".

Monseñor mencionó que Jesús también "habla de la libertad. La libertad alcanza su dimensión más fuerte en la conciencia religiosa, porque al poner a Dios como fundamento, nada ni nadie que sea una persona humana puede ser adorado. La persona se pone en el centro de la vida social y es responsable de la construcción de su propia historia y de la historia de la humanidad".

Puso de relieve, además, que "La noción de libertad va de la mano de la noción de la responsabilidad, por eso compromete al ser humano. En ese marco, la Iglesia opta por la educación, no por el adoctrinamiento. La educación nos lleva a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda del bien. Nosotros no le tenemos miedo a la libertad, al contrario".

Para finalizar resaltó que la conciencia de libertad también tiene que atravesar la vida política. Y preguntó ¿De dónde deriva la política?. Y agregó que, no es un agregado circunstancial: "Emerge de la condición social. Somos seres en relación. No debemos caer en el individualismo. La política está para buscar el bien de todos. Juntos podemos más. La comunidad política no se puede construir si no se basa en el bienestar y la libertad social. Somos hijos de la misma Patria, de la misma Nación".