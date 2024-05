Sáenz encabezó los actos centrales por el 214° aniversario de la Revolución de Mayo

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó hoy los actos centrales con motivo del 214° aniversario de la Revolución de Mayo, gesta que concluyó con la constitución del Primer Gobierno Patrio, dejando sin efecto la autoridad del virrey Baltasar Cisneros en el Virreinato del Río de la Plata.

El Gobernador, acompañado por su esposa Elena Cornejo, primeramente participó del solemne Tedeum, oficiado en la Catedral Basílica por el Arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello y luego de los actos realizados en la plaza General Belgrano.

Allí y en contacto con los medios, el Gobernador expresó que en este 25 de Mayo hay que buscar la “unión nacional y hacer un llamado al diálogo y respeto para poder darles a los argentinos las respuestas y soluciones que están esperando. Este es el legado que nos dejaron nuestros héroes, San Martín, Belgrano y Güemes. Hoy más que nunca la Patria necesita de diálogo, unión, justicia y equidad”, señaló.

Asimismo recordó que el espíritu del Pacto de Güemes al que convocó el próximo 17 de Junio tiene como antecedente el documento “Por más federalismo y unidad de los salteños” que todos los sectores de la sociedad salteña suscribieron hace dos años “para defender los intereses de Salta” y las obras prioritarias que “hoy más que nunca” la provincia necesita para desarrollar todo su potencial.

En este sentido y tal como lo indicó oportunamente, Sáenz lo presentará cuando los gobernadores firmen con Nación el Pacto “porque tenemos que discutir no solo lo que ellos quieren sino también lo que la provincia necesita”, avanzando hacia una Patria más justa, soberana, equitativa y federal.

Al ser consultado sobre el panorama nacional, consideró que le preocupa “que aún no arranquemos, que no tengamos certezas”. Y en este punto especificó que desde que asumió advirtió la necesidad de realizar la reversión del gasoducto Norte para hacer frente al problema del gas. Dijo: “Ya sea por negligencia, falta de ejecutividad o decisión política, una obra que salía 40 millones, hoy demanda que tengamos que pagar casi 500 millones para importar gas para el norte argentino. Esto también tiene que ver con que no dejamos de lado las diferencias y no nos ponemos a trabajar de manera conjunta”.

Los actos

Durante el Tedeum celebrado en la Catedral, monseñor Cargnello resaltó el valor de la libertad que “debe ir de la mano de la responsabilidad” y que atraviesa la vida política teniendo a la persona humana como fin fundamental.

Monseñor dijo que “Argentina necesita una reconciliación nacional” y agregó: “Hay que dejar de declamar y actuar a favor de toda la comunidad con armonía y conciencia”. Indicó que se necesitan “gobernantes probos y prudentes”.

Tras el oficio religioso, las autoridades se trasladaron a plaza General Belgrano, donde se izaron las banderas Argentina y de Salta a cargo del Gobernador, comandante de la V Brigada de Montaña Ricardo Fresta, vicegobernador Antonio Marocco y la presidenta de la Corte de Justicia Teresa Ovejero, respectivamente.

El Vicegobernador reflexionó sobre los hechos que derivaron en la Revolución de Mayo y destacó el valor del esfuerzo que realizaron las generaciones pasadas para construir la Patria. “Cada generación tiene la responsabilidad ética de intentar que los que vienen detrás encuentren un mundo mejor”, dijo.

“En la historia encontraremos la inspiración para enfrentar la actual crisis nacional que se nos impone” señaló e invitó a sumarse al gran Pacto de Güemes convocado por el gobernador Sáenz: “Es la oportunidad para sentar las bases que hagan nuevamente de Salta un faro del país”.

Posteriormente y para finalizar se realizó un acto cultural a cargo del ballet de danza folclórica Macacha Güemes.

Asistieron también la ministra de Educación Cristina Fiore, legisladores provinciales y nacionales, de la Corte de Justicia, funcionarios del Ejecutivo y autoridades policiales, del Ejército, Gendarmería, Policía Federal, entre otras.