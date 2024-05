Feria Potencia 2024: Se realizó el sorteo de aportes no reembolsables para postulantes

El secretario de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Iván Mizzau, junto al subsecretario Santiago Alurralde, encabezaron la realización del sorteo a través de la Lotería de la Provincia de Salta. El acto contó con la certificación de la escribana de Gobierno, Graciela Galindez. También, estuvieron presentes Virgina Storni, directora de Emprendedurismo y Viviana Burgos, de la Secretaría de Participación.

El sorteo comenzó a las 8:12 y finalizó a las 8:47, del mismo resultaron ganadores cincuenta emprendedores, 34 de capital, 16 del interior provincial. El aporte no reembolsable es por un monto de $300.000, con posterior rendición.

Potencia Productiva 2024 es un apoyo económico a microemprendedores en situación de vulnerabilidad de la provincia de Salta. Se otorga desde la Secretaría de Industria, Comercio y Empleo junto a la Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad. El objetivo es brindar una aporte económico para quienes buscan mejorar o potenciar su proyecto y que participan de la Feria Potencia 2024 a realizarse los días 7, 8 y 9 de junio. La inscripción se realizó mediante formulario web y se recepcionaron proyectos productivos no gastronómicos.

El día previo al sorteo, se comunicó a los postulantes el número con el cual participarán, siendo el mismo correlativo desde el 01 hasta la cantidad de postulaciones recibidas.

La entrega de voucher a los postulantes ganadores se realizará en el Centro de Convenciones los días 7, 8 y 9 de junio. El cobro se realizará dentro de los 40 días de entregado el voucher, según cronograma de pago del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable.

Ganadores

1. Acosta Edelmira de Los Toldos | Club de madres tejedoras (Artesanías)

2. Acosta Maria Daniela de Capital | Tierra de niños (Servicios)

3. Andrada Juan Pablo Luis de Capital | HD Homes and the deco (Hogar)

4. Araya Dana Marianela de Capital | Joyas Flor de Luna (Accesorios)

5. Arias Gasser Claudia Patricia de Capital | Chulitos Indumentaria canina (Otros)

6. Marín Aurora Parra Marín de Capital | Ellas (Otros)

7. Bordones Tarifa Cynthia Janet de Chicoana | Blanca Rosa (Otros)

8. Brest Jesica Del Milagro de Capital | Amelie Accesorios para bebes (Accesorios)

9. Burgos Julieta Ramona de Capital | Lo de Juanita (Artesanías)

10. Cabezas Francisca de Orán | Conservas y deshidratados Ypayvi (alimentos)

11. Carrasco Andrea Carolina de Capital | Raiz de Esmeralda (Otros)

12. Chocobar Aberastain Agustina Gisel de Capital | Toque de Luna (Cosmética)

13. Chocobar Azucena de Capital | Artesanías Lucero (Artesanías)

14. Claudia Cuello de Capital | Galu 3D (Otros)

15. Clerici Gladys Amalia de Capital |Artesanías Tidi (Artesanías)

16. Cristobal Norma Selva de Capital |Carteras artesanales La Linda (Artesanías)

17. Cuello Valeria Susana de Capital | Deco pallets (hogar)

18. Cuello Alejandra Silvana Rocio de Capital | Deco pallets (Hogar)

19. Cuevas Arnaldo Rodrigo de Capital | Mercado Artesanal (Artesanías)

20. Cuevas Paola Verónica de Capital | Dada (Otros)

21. Gallardo Analia Marcela de Aguaray | Artesanías Analia (Artesanías)

22. Gomez Angela Roxana de Capital | Atelier and rou (Indumentaria)

23. Guaimás Leonardo Alejandro de San Carlos | Cerámica San Carlos (Artesanías)

24. Jara Jorgelina de Tartagal | Arte wichi (Artesanías)

25. Adimberg Karina Viviana de Capital | El universo de Caly (Artesanías)

26. Taglioli Liliana Elizabeth de Capital | El rincón de Edy, tienda de regalos (Accesorios)

27. Luciana Maria Victoria Romero de El Galpón | LR Estudio Gráfico (otros)

28. Mamani Ines de Las Lajitas | Cooperativa textil (Indumentaria)

29. Marcela Veronica Sarapura de Capital | Taller el Roperito (Artesanías)

30. María Del Milagro López Amorelli de San Lorenzo| 7 pueblos (Artesanías)

31. Martínez Mo Silvana de Capital | Rosa Cielo (Indumentaria)

32. Neri Viviana Mercedes de Capital | Secretos del boticario (Cosmética)

33. Nicolás Ignacio Sarmiento de Capital Le petit (Artesanías)

34. Olivares Aldana Carolina de San Carlos | Cooperativa (otros)

35. Orquera María Matilde de Capital | Matilde esponjas vegetales (Cosmética)

36. Palacios, Daniela Liliana de Capital | La magia federica (Artesanías)

37. Papoutsi Vanina Valentina de Capital | Alas meraki deco (Hogar)

38. Pedraza Alejandra Silvina de Capital | Lunette artesanias en vitrofusion (hogar)

39. Prez Cecilia Soledad de Capital | Joju (Otros)

40. Quiroga Claudio Jesús de Metán | Artesanías en fibro fácil (Artesanías)

41. Quiroz Maria Luisa de Rosario de la Frontera | Lelas deco (Artesanías)

42. Quispe Epifanía de San Antonio de los Cobres | Artesanías Autenticas (Artesanías)

43. Rodríguez María Elva de Cachi | Artesanías de Escolte (Artesanías)

44. Serrano María de los Ángeles de San Carlos | Cerámica San Carlos (Artesanías)

45. Torcibia Vanesa Emilia de Capital Capioto dormilones (otros)

46. Vélez Ana Patricia de Capital | qhawaq alfajores (Alimentos)

47. Villa Monica De Los Ángeles de Capital | Patchwork diseño de vanguardia (otros)

48. Villagra María Emilia de Capital | Kilig encuadernaciones (Artesanías)

49. Villalba Sebastián de Tartagal | Bombos (Artesanías)

50. Wolkovicz, Tatiana de Capital | Mturalito andino (Alimentos)