Se inició el pago del Fondo Solidario de Apoyo Temporal a jubilados salteños

El Gobierno de la Provincia ya giró los fondos para pagar a más de 20900 jubilados salteños la primera cuota del Fondo Solidario de Apoyo Temporal. Se trata del fondo creado por el gobernador Gustavo Sáenz, y que permite a cada beneficiario recibir un total de $48 mil en dos cuotas de $24 mil cada una. La segunda cuota será deposita en junio próximo.

La primera cuota ya fue depositada en el Banco Macro y Santiago de Estero, para aquellos jubilados con haber mínimo y que cumplen los requisitos para acceder a este fondo: tener 70 años o más; percibir el haber jubilatorio mínimo como único ingreso, excluyendo pensiones o pensiones no contributivas; no ser beneficiario de ingresos provenientes de planes sociales nacionales, provinciales o municipales (AUH, Potenciar Trabajo, seguro de desempleo, entre otros), ni de otra prestación previsional; carecer de empleo en relación de dependencia, ya sea como independiente o presunto; no percibir ingresos como permisionarios de estacionamiento medido y no poseer bienes registrables a su nombre, ya sean automotores o inmuebles.

El resto de los jubilados que cobran en otras instituciones bancarias, verán impactada en sus cuentas esta ayuda del Gobierno de la Provincia, en los próximos días.

Cabe recordar que se trata del fondo creado en febrero pasado por el gobernador Gustavo Sáenz, mediante decreto 113/2024, destinado a aquellos jubilados que perciban el haber mínimo, con el objetivo de brindarles un respaldo adicional en momentos de dificultad económica y asistirlos en situaciones de emergencia, tales como medicamentos, alimentación y servicios.

A tales efectos, la Provincia depositó el aporte en los bancos encargados del pago de sueldos, que a su vez lo transferirán a las cuentas individuales de los beneficiados. De esta manera, los jubilados que cumplen con los requisitos para percibir esta ayuda económica, no requieren de ningún trámite extra por parte del beneficiario, ya que se realiza automáticamente.

El fondo está integrado inicialmente por el aporte solidario del gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, ministros, Secretaría General de la Gobernación, coordinadores, Fiscal de Estado, Sindico General de la Provincia, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, autoridades superiores, autoridades fuera de escalafón y personal de apoyo nivel 1, 2 y 3. Además de presidentes, gerentes, directores y autoridades de organismos descentralizados, organismos autárquicos, ente reguladores, empresas y sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria y demás formas societarias en la que el Estado tenga participación y autoridades con remuneraciones equivalentes o similares.

En el caso del Gobernador de la Provincia, el aporte es del 50% de su sueldo en cada oportunidad de los meses mencionados y el resto de los funcionarios efectuará un aporte inferior en proporción a la escala de haberes que perciban.