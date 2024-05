En pleno paro general de la CGT, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció ataques de gremialistas a trabajadores que no adhirieron a la medida de fuerza. La funcionaria advirtió que a colectivos que prestan servicio les tiraron “miguelitos” para pincharles las ruedas, piedras y que hay bloqueos a empresas.

La ministra de Seguridad explicó que enviaron policías a las cabeceras de colectivos que prestan servicio y advirtió sobre “actos mafiosos” contra los que no se adhirieron a la medida de fuerza.



Bullrich explicó: “Desde la madrugada la secretaría de Transporte y el ministerio de Seguridad trabajamos en conjunto para que el que quiera trabajar lo pueda hacer, hay muchas líneas de colectivos que trabajan”.

La ministra de Seguridad advirtió: “Vimos actos mafiosos, ‘miguelitos’, que tiran y se van corriendo, rotura de vidrios de colectivos que circulan, bloqueos en entradas de empresas, la idea es que la gente tenga libertad para trabajar y que ningún mafioso “los pueda interrumpir”.

“Creo que el paro no tiene ninguna contundencia”

Bullrich redobló las críticas contra la medida de fuerza de la CGT: “Creo que el paro no tiene ninguna contundencia, la contundencia es de la gente que quiere trabajar”.

La ministra de Seguridad publicó un fuerte mensaje contra el paro de la CGT: “Hoy no paremos”. La funcionaria advirtió en su cuenta de X que con la medida de fuerza impulsada por la centra sindical en rechazo a las políticas del Gobierno “el alumno sin el maestro pierde futuro, el paciente sin el médico puede tener consecuencias graves”. Bullrich destacó: “Las fuerzas de seguridad no paran porque saben que tu vida corre peligro”, y planteó: “Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. Por eso, hoy no paremos”.

El Gobierno minimiza el impacto del paro de la CGT en contra de la reforma laboral, las privatizaciones y la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

Según se pudo saber que los integrantes de la mesa chica del Ejecutivo tomaron la decisión de no darle entidad al paro, basándose en informes de opinión pública del Estado y de privados que indican que gran parte de los encuestados están en contra de la medida.

Un alto funcionario le expresó a este medio que “todos los sindicalistas tienen una imagen negativa muy alta” y argumentó que “a la gente le molesta el paro porque le cortan el país y no le permiten moverse”.

En Balcarce 50 sostienen además que les “parece bien que se movilizan” y mantienen el mismo discurso respecto al paro del 24 de enero. Se respaldan en la polarización y en apuntar a la CGT como parte de la “vieja política”.