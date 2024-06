Imputaron a otra exfuncionaria de la Municipalidad de Salta

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), imputó esta mañana a Silvia Varg por el presunto delito de malversación imprudente, en el marco de la causa que investiga la sustracción de materiales y mercadería destinada a fines sociales desde los depósitos municipales. Con esta nueva imputación, ya son tres los involucrados en el caso.

La exsecretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Salta no se presentó ayer a la citación para la audiencia de imputación y tampoco justificó su ausencia, lo que motivó a la UDEC a emitir una nueva convocatoria para hoy. Asistió acompañada por un abogado particular, pero no declaró, no aportó documentación a la causa y optó por no responder preguntas de la fiscalía.

El 8 de diciembre de 2023, fecha en la que Fayón y Nux retiraron una significativa cantidad de mercadería y bienes de los depósitos municipales, Varg ocupaba el cargo de Secretaria de Desarrollo Humano. En virtud de su posición, era la responsable de la custodia y administración de estos bienes, destinados a la atención de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, conforme a la Ordenanza Nº 15832.

En el decreto de imputación, la fiscal Salinas Odorisio sostiene que Varg no implementó los controles necesarios sobre los bienes sociales bajo su custodia. Además, permitió la entrega de los mismos sin la documentación correspondiente y la intervención de funcionarios de otras áreas sin respaldo legal adecuado. También se identificaron deficiencias en la gestión administrativa, como la falta de inventarios permanentes, control de stock y la ausencia de un acta de cierre de gestión al 10 de diciembre de 2023. Estas irregularidades propiciaron la comisión del delito de peculado por parte de Luis Emilio Fayón Medina y Emiliano Nux, ambos imputados en la misma causa.