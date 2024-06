Se secuestraron más de 30 motos en un operativo en Tres Cerritos

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad lleva adelante un amplio despliegue de acciones tendientes al mejor control de la circulación en la ciudad y a la verificación del cumplimiento de las normativas vigentes. El objetivo del área es bajar el índice de siniestralidad en puntos críticos.

En este caso, se reforzaron los controles en el barrio Tres Cerritos, donde anoche se secuestraron más de 30 motos porque sus conductores no llevaban casco, manejaban a velocidades que no están permitidas y por no contar con la documentación necesaria. Todas fueron trasladadas al Canchón Municipal.

Cabe destacar que por mucho tiempo los vecinos del barrio pidieron que se lleven a cabo estos operativos con el objetivo de disminuir los siniestros en la zona. Durante la actual gestión se están reforzando los controles en distintas zonas, teniendo en cuenta los reclamos de los salteños.

Desde la Secretaría aseguraron que los operativos de control e inspección en ese punto continuarán y de forma rigurosa.

Además, durante el fin de semana largo se llevarán a cabo operativos sorpresa en diferentes sectores para resguardar la seguridad de los salteños y controlar que los conductores cumplan con las normas viales.