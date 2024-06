Bullrich echó a un funcionario clave del Ministerio de Seguridad

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció a través de su cuenta de X que solicitó la renuncia de su secretario de Seguridad y número dos de la cartera, Vicente Ventura Barreiro, porque supuestamente intentó interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal. “Esto contradice el compromiso del Gobierno con la transparencia y la gestión limpia”, dijo la funcionaria de PRO.

En su mensaje, Bullrich detalló que también presentó una denuncia a la Oficina Anticorrupción (OA) para que investigue y tome las medidas necesarias. “Esta licitación de servicios de comida es considerada un proceso inédito, ya que rompe con un monopolio de muchos años y abre la participación a más de 300 empresas, en contraste con las 15 que históricamente manejaban el servicio. Este cambio busca fomentar la competencia y la transparencia en la administración pública”, dijo.

Y envió un mensaje a la cúpula del Gobierno: “En esta gestión del presidente Javier Milei, la transparencia es nuestra bandera”, concluyó. Ventura Barreiro, alias “Tito” es doctor en Relaciones Internacionales y abogado, especialista en Administración y Derecho de la Seguridad Pública. Había asumido en la Secretaría de Seguridad en diciembre, pero fue nombrado en enero. Es cercano a Cristian Ritondo, el presidente del bloque de PRO en la Cámara de Diputados, de quien Patricia Bullrich se encuentra distanciada en la interna con Mauricio Macri tras su desplazamiento de la presidencia del partido. “No tengo un minuto para perder en esto”, había dicho la ministra hace un mes. Mientras que Ritondo había retrucado: “Que Patricia Bullrich vaya y se afilie a La Libertad Avanza si quiere, ningún problema”.

Aunque la ministra no hizo referencias a razones políticas y el funcionario no se expidió, por el momento, a través de ninguna vía, las últimas fotos que los muestran juntos en sus redes sociales son de abril, en una actividad en Paraná, Entre Ríos. En particular, en la Municipalidad, junto al intendente Rosario Romero, para hablar de seguridad urbana. En tanto, la última actividad difundida del ahora ex secretario fue hace diez días, en el Comando Unificado de Fuerzas Federales, sobre los operativos de seguridad desplegados frente al Congreso y sus inmediaciones durante las manifestaciones contra la ley Bases en paralelo al debate legislativo.

En marzo, Ventura Barreiro se había referido en público sobre los cambios en la cúpula del Servicio Penitenciario, explicando que se había modificado “todo el protocolo para los delincuentes de alto perfil en el Servicio Penitenciario” y lanzando que “los pseudo privilegios se vieron restringidos al máximo y eso genera una reacción”, en una entrevista con CNN Radio.

La inesperada medida se toma en el mismo sentido en que la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, que echó a varios de sus funcionarios -casi una veintena-, y en el caso del relevante secretario de Desarrollo Social, Pablo de la Torre, también lo denunció, pero ante la Justicia, con acusaciones sobre irregularidades en las contrataciones en su área a través de la entidad regional Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

No es la primera renuncia de un funcionario de PRO en el ministerio. El secretario de Articulación Federal, Sebastián García de Luca, había dimitido en abril por diferencias con la ministra a partir del malestar que le generaba el acompañamiento de la ministra a Milei en la discusión que mantenía con los gobernadores del Sur. Cercano al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, García de Luca no tiene un cargo actualmente pero trabaja junto al ex ministro del Interior.