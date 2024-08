El Gobierno minimizó la tensión entre Villarruel y Milei

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, descartó tensión entre el presidente Javier Milei y su vice Victoria Villarruel al asegurar que tienen "coincidencias sustanciales y diferencias en algunos temas". Además, confirmó que la titular del Senado fue invitada por el Ministerio de Defensa a la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas del pasado viernes.

“Tienen coincidencias sustanciales y por ahí tienen diferencias en algunos temas concretos”, sostuvo el titular del ministros en una entrevista que brindó al programa Si Pasa, Pasa que conduce el periodista Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

En la misma línea, amplió: “Son las relaciones normales entre un Presidente y su Vicepresidente. A veces con acuerdos totales y sustanciales, y a veces con diferencia de opinión en algunos temas, pero esto siempre pasa son dos dirigentes políticos que cumplen roles diferentes institucionales y cada uno es el suyo”.

Luego de que Villarruel se ausentara de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas del pasado viernes, que tuvo lugar en el Ministerio de Defensa tras alegar que no había sido invitada, Francos aclaró: “No conozco el detalle, pero según entiendo, por lo que me dijo el ministro de defensa, estaba Victoria (Villarruel) invitada al acto, por supuesto”.

Según precisó, Milei y Villarruel “tienen relación” y eso se traduce en la asistencia de la titular del Senado a las reuniones de Gabinete que se celebran todos los martes en Casa Rosada. “Ella asiste a las reuniones de gabinete y participa y habla con el Presidente. Así que no creo que haya problemas sustanciales, yo no estoy dentro de esa conversación, pero no creo que tengan diferencias sustanciales”, insistió.

“A veces se hacen muchas especulaciones. ¿Puede ella tener diferencias? Sí, puede tenerlas, puede ella no coincidir a lo mejor con el armado de La Libertad Avanza, y sí, por ahí no coincide, pero eso no quita que no haya conformado una propuesta presidencial que armó fundamentalmente el presidente Milei y que ella acompañó cuando fueron diputados nacionales”, sentenció el funcionario.

Por último, y a pesar de la tensión abierta, Francos pidió “no darle tanta vuelta a un asunto” que está “mucho más en los medios, en los comentarios políticos y en algunos dirigentes", y destacó ”el acompañamiento del Congreso de la Nación" por parte de la vicepresidenta.