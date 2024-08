Cristiano Ronaldo habló sobre su retiro

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, de 39 años, aseguró que su retiro como futbolista profesional está cerca y reveló que no se ve ligado al deporte una vez que deje la actividad.

El astro portugués admitió que está "muy feliz en este club (Al-Nassr)" y que su retiro seguramente será en Arabia Saudita.

"Me siento también muy bien en este país, me encanta jugar en Arabia Saudí y quiero continuar", remarcó el delantero en declaraciones para 'Now'.

Posteriormente dio pistas sobre su retiro pese a sentirse cómodo en el fútbol saudí: "En dos o tres años... Pero, probablemente, me retiraré aquí en Al-Nassr".

Además, el delantero de 39 años, reveló que no se imagina como director técnico luego de abandonar la práctica profesional y que seguramente esté alejado del mundo del fútbol.

"Es difícil para mí pensar que seré entrenador algún día. Por mi mente no pasa el considerar ser entrenador de fútbol algún día, así que ni siquiera pienso en ello. Veo mi futuro haciendo cosas que no tengan que ver con el fútbol", concluyó.

Por otra parte, Ronaldo admitió que su salida de Portugal está cercana, pero que no será en lo inmediato y tampoco hará un anuncio sobre la misma.

"Ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Liga de Naciones y me gustaría mucho jugar", explicó.

"Cuando deje la selección no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada", sentenció de forma tajante.